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台灣叩關CPTPP今年難達成　經長沈榮津：沒有悲觀權利「繼續打拚」

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▲經濟部長沈榮津今（14）日表示，政府致力於加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），經濟部將窮盡一切努力繼續打拚。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部長沈榮津今（14）日表示，政府致力於加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），經濟部將窮盡一切努力繼續打拚。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部長沈榮津今（14）日表示，政府致力於加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），面對立委質詢時坦言今年不可能加入，但強調「我們沒有悲觀的權利」，情勢雖然不是操之在我，但要窮盡一切努力繼續打拚。

立法院經濟委員會今天審查109年度經濟部預算案，我方洽簽跨太平洋夥伴全面進步協定的進度，也備受立委諸公關注。時代立量立委徐永明質詢表示，去年經濟部長沈榮津曾對外發言，指出政府致力爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），已從三方向著手努力，預估成功加入機率可達50%至60%，時隔一年到底進度如何?

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沈榮津答詢時表示，我國與多數新南向國家未簽署FTA（自由貿易協定），影響我國競爭優勢，未來經濟部仍要爭取洽簽FTA，並積極加入CPTPP等區域整合機制，但今年確定無法加入CPTPP。

徐永明再追問我方加入CPTPP的機率到底剩幾成？沈榮津答詢時指出，現在談機率比例沒有意義，經濟部要繼續努力、繼續打拚，「現在不是操之在我們，但我們要窮盡一切努力。」

台灣爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），成員國之一的加拿大全球事務部發言人表示，目前的重點在於其他原始簽署國批准協定，而尋求加入CPTPP的經濟體須證明具有履行協定的能力。

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）去年十二月底生效，成員國包括日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞等十一國，第一次執委會今年一月在日本召開，預計本月在紐西蘭召開第二次執委會。

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