快訊／北市男跨坐11F圍牆外　「雙腳懸空」喃喃自語！警消鋪設氣墊急援

近來外送商機崛起，由於工時彈性，吸引不少民眾投入兼職「加減賺」，但在過去4天連假中，發生2起外送員機車車禍致死案件，引發社會討論。台北市長柯文哲14日到議會進行專案報告時表示，近2年全台灣機車事故都上升，且看不出原因，目前看到的數字看不出原因，但警察局在進行交通事故登記時，沒有特別註記是外送員，未來會要求市警局必須登錄註記。