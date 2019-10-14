快訊／北市男跨坐11F圍牆外　「雙腳懸空」喃喃自語！警消鋪設氣墊急援

記者黃彥傑、莊智勝／新北報導
台北市消防局14日上午11時許獲報，康定路一棟大樓有名男子跨坐在11樓圍牆外，雙腳還高懸半空，場面相當驚險。警消趕抵現場後，立即鋪設氣墊，並試圖對男子喊話，但他僅對著天空喃喃自語，隨後便轉身爬回屋內。目前警方已暫時封鎖現場，正調查釐清中。
▲警消趕抵現場鋪設氣墊。（圖／記者黃彥傑攝）
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▼男子跨坐11樓圍牆外，雙腳一度懸空。（圖／記者黃彥傑攝）
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台北市消防局14日上午11時許獲報，康定路一棟大樓有名男子跨坐在11樓圍牆外，雙腳還高懸半空，場面相當驚險。警消趕抵現場後，立即鋪設氣墊，並試圖對男子喊話，但他僅對著天空喃喃自語，隨後便轉身爬回屋內。目前警方已暫時封鎖現場，正調查釐清中。
▲警消趕抵現場鋪設氣墊。（圖／記者黃彥傑攝）
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▼男子跨坐11樓圍牆外，雙腳一度懸空。（圖／記者黃彥傑攝）
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