「反賄郵你˙檢舉CALL ME」　檢郵台南反賄走透透

▲台南地檢署特結合台南郵局，在台南成功路郵局郵務大樓，舉辦「反賄郵你˙檢舉CALL ME」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為因應2020年正副總統暨立委選舉，台南地檢署特結合台南郵局，於10月14日上午10時許，在台南成功路郵局郵務大樓1樓，舉辦「反賄郵你˙檢舉CALL ME」活動，由台南地檢署林錦村檢察長與台南郵局黃良江局長共同主持。

活動首先由公園國小附幼表演活潑可愛的舞蹈拉開序幕，台南市警局周幼偉局長、台南市政府政風處詹政曇處長、台南市調查處施東亮副處長、台南市刑警大隊林宏昇大隊長、台南市警五分局陳錦文分局長等一同參與，共同宣導淨化選風、檢舉賄選。

林錦村檢察長與黃良江局長致詞時表示，郵局在台南府城據點眾多，提供郵務、儲匯、壽險等普及化業務，非常貼近民眾的生活，長期以來提供市民誠信且有效率的服務品質，其可靠、值得信賴的形象已深植在民眾心中，這次活動台南地檢署與台南郵局攜手合作，結合郵務車全台南各地反賄走透透，就是希望無時無刻提醒民眾不買票、不賣票、要檢舉，乾淨公正的選舉風氣，攸關國家社會的民主發展，只有拒絕投票給賄選舞弊者，並勇於檢舉，讓賄選者落選，受應有的法律制裁，才能有效遏止賄選歪風，也讓清廉有能力的人才來為全民服務，請大家發揮公民責任勇於檢舉賺獎金、做功德，才能促進地方發展與國家富強。



台南地檢署為將反賄選 觀念深入社區鄰里，貼近民眾生活經驗，激發民眾勇於檢舉賄選，特別設計動感、活潑的反賄選標語及檢舉專線磁貼，結合台南郵局105個支局郵務汽機車，透過郵務車遞送郵件時，穿梭在大街小巷，深入於偏僻鄉鎮，使民眾能夠更便利獲悉檢舉賄選的管道，將反賄選資訊遍布台南各地區，傳遞到家家戶戶，提升反賄選宣導效果，台南郵局各支局也廣泛運用跑馬燈播放反賄選文字，並張貼反賄選海報，讓民眾至郵局洽辦業務之際，也能接觸到更多反賄選資訊，進而踴躍檢舉賄選。

活動也舉行「按讚送郵票」活動，邀請現場民眾加入「台灣臺南地方檢察署臉書官方粉絲團」按讚，並留言「府城i幸福，攜手反賄選」，即可獲得「限量版反賄選個人化郵票」乙份（限量200份，現場贈完為止）。