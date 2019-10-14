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美食外送員不可忽略3種保險！保險業者建議再加保「營業用機車險」

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▲uber eats機車外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾熱愛使用Uber Eats、foodpanda等美食外送服務。（圖／記者林敬旻攝，示意圖，與本文當事人無關）

記者楊絡懸／台北報導

機車美食外送服務越來越興盛，近期卻頻傳車禍，國慶日深夜一名29歲foodpanda外送員在和小貨車相撞後傷重不治；13日晚上又有一名20歲Uber Eats外送員在晚餐時段外送時，遭兩車「夾殺」追撞重傷送醫不治。年輕人選擇工時彈性、自主性高的外送行業賺外快，也要了解「長時間穿梭馬路」的高風險，壽險業者提醒機車族規劃「3大必備保障」；金管會也請產險公會研究營業用機車險。

外送員與公司平台之間多屬為「承攬關係」或「僱傭關係」，欠缺基本保障，包括第三人責任險到底是否適用於營業用機車，也是考量的重點之一。金管會保險局說明，外送員若騎乘自己的機車，可以考慮產險公司提供的「機車任意險」附加營業使用；壽險、產險業者也建議，最保險的方式就是了解公司平台提供的保障，外送員再補足缺乏的保障，一旦意外發生時，就不會被突來的醫療費用壓垮。

▲▼ foodpanda外送員。（圖／foodpanda提供）

▲年輕打工族賺外快，從事美食外送服務。（圖／foodpanda提供，示意圖，與本文當事人無關）

保險局指出，外送平台的「承攬關係」或「僱傭關係」在於外送員的機車是屬於自己或公司，目前外送平台服務多以「承攬關係」為主，因此外送員使用自己擁有的機車作為運送的交通工具。過去，車主如果要投保「機車任意險」包含第三人責任險的體損或財損，「非自用」都設定為除外條款，也就是「營業用機車」不保也不理賠，不過市面上已經開始有產險公司把除外條款刪掉。

此外，保險局也表示，如果機車是公司提供，那麼外送員和外送平台則屬「僱傭關係」，公司企業就要投保營業用車；不過目前營業用車並未指涉機車，因此已請產險公會研究營業用的機車險，設計保險商品並將投保人設定為「公司企業」而非「個人」。

▲▼ 驚悚撞擊曝光！熊貓外送員「遭貨車吞噬身亡」噴飛留大攤血跡　安全帽滾落在地 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲foodpanda外送員「遭貨車吞噬」噴飛，安全帽滾落在地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼士林Uber Eats送餐員遭撞無生命跡象 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲Uber Eats外送員遭兩車「夾殺」追撞，當場無生命跡象。（圖／記者黃彥傑攝）

根據台北市政府交通局統計，2018年台北市共發生了3萬7000多件交通事故，其中，機車騎士的死亡人數占總死亡人數大約一半，受傷人數占比更高達75%，整體風險遠高於其他車種。壽險業者對此表示，不論外送公司的福利是否包含員工保險，外送員都應該提升風險意識，為自己規劃更完整的保障防護。

第一金人壽總經理林元輝表示，由於美食外送員普遍年紀輕，預算也有限，可以選擇定期的意外險及醫療險，以荷包友善的合理價格，規劃外勤三大必備保障：意外失能、意外身故及意外醫療。「意外失能」及「意外身故」等兩大保障，可以透過俗稱「意外險」之「傷害保險」備齊。

林元輝指出，不幸發生意外時，失能保險金能用以彌補自己無法正常工作那段期間的收入損失，身故保險金則可以減輕家人的負擔。然而，由於意外失能或意外身故保險金都是一次給付一筆金額，且意外失能只能依條款約定的失能項目給付保險金，因此建議外送員同步規劃「意外醫療」保障。

▲▼校園午餐外送潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲「懶人經濟」正夯，圖為中午時分，外送員擠滿北一女校門口送餐。（圖／記者呂佳賢攝，資料照）

「意外醫療」保障能用來支應一般的醫療支出，當遇到需頻繁回診、或甚至住院觀察的治療過程時，都可派上用場。林元輝表示，「意外醫療」的保障內容依保單及保險公司而異，範圍可能涵蓋住院、燒燙傷、骨折及加護病房等不同類型的保障。

另外，意外險提供的醫療保障較為有限，因此壽險業者建議民眾在預算許可的情況下，透過「實支實付型」醫療險，規劃能支應醫療雜費的完善醫療保障。而由於意外險會依據保戶職業風險等級計算保費，投保時應誠實告知工作性質（含兼職）；若保險期間換工作，不論風險降低或提高，也需主動告知保險公司，才能保障自身權益。

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