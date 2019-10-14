20歲青年愛滑手機「頸椎變直」！頭痛一個月精神快崩潰

▲滑手機示意圖，非本文當事人。（圖／123RF）

記者馬叔安／綜合報導

浙江寧波一名20歲的青年最近突然開始頭痛，一痛就持續了一個月，嚴重影響了讀書與日常生活，連醫院也查不出結果，使他被困擾到幾乎精神崩潰，後來醫生發現，這名青年是因為低頭玩手機導致「頸椎生理曲度變直」，引發「頸源性頭痛」，所幸經過治療，青年的症狀已經改善。

《浙大一院》微信公眾號報導，這名青年是寧波某高校的大學生，課餘生活就愛好打手機遊戲，一玩起來就沒日沒夜，一個月前，他覺得頭痛，以為是熬夜打電動沒睡好的緣故，結果頭痛沒有因為睡眠充足了而好轉，並且持續了近一個月，多次在校醫院與寧波當地醫院檢查，卻始終沒查出什麼問題。

後來母親帶他就醫後，做了頸椎側位片等檢查，沒有找出其他疾病，但發現其頸椎生理曲度變直，以及查體發現他的枕神經出口壓痛等症狀，換言之，這位青年的頭痛就是玩手機玩得頸椎病變導致疼痛，而頸源性頭痛往往會錯覺以為是頭痛。

▲疼痛示意圖，非本文當事人。（圖／123RF）

經過衝擊波和頸椎小關節射頻等治療後，困擾青年多日的頭痛終於好轉，但他如果再長期低頭玩手機，這種「頭痛」依舊會找上門。

之所以頸椎不好會頭痛，是因為上頸椎小關節、肌群及其頸神經等病變時，其疼痛訊號傳入部位和三叉神經第一分支的痛覺傳入訊號部位為同一個位置：三叉神經尾核中二階神經元的硬腦膜，也就是三叉神經-頸復合體，由於三叉神經是腦神經，所以頸源性頭痛跟頭痛很難分清。

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