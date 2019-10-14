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七旬老翁違規迴轉23歲騎士閃不及撞成植物人　判賠1381萬

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▲▼新LOGO版／司法第二辦公大廈,法務部第二辦公室,最高法院檢察署,臺灣高等法院民事庭大廈,臺灣高等法院（圖／記者季相儒攝）

▲老翁違規迴轉害年輕騎士撞癱，高院判賠1381萬餘元。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）　

記者吳銘峯／台北報導

桃園市張姓老翁，日前駕車行經大溪市區時，違規迴轉，後方23歲騎機車的林姓騎士閃避不及，撞上老翁，送醫治療後成為植物人。家屬求償，一二審均判決老翁須賠償2513萬餘元，案經撤銷發回後，高院更一審重新計算，改判老翁須賠償家屬1381萬餘元，可上訴。

判決指出，經營原木藝術館、年紀已經70多歲的張姓老翁，2012年6月22日下午2時許，開車從桃園市大溪區康莊路往市區方向行駛，車輛開到康莊路811巷口時，老翁突然先向右靠，接著在沒有打方向燈或做手勢的狀況下，老翁貿然迴轉、跨越道路分向線，這時對向23歲林姓騎士閃避不及，撞上老翁。林姓騎士送醫後，受有頭部外傷合併硬腦膜下及蜘蛛網膜下出血及延遲性腦內出血、右膝蓋骨及右股骨骨折、臉及四肢多處擦傷、右側氣胸等傷害，經過救治後，仍因頭部外傷併顱內出血術後、中樞神經系統感染症、水腦症術後，呈現植物人狀況。

家屬不滿，提出民刑事訴訟，刑事部分，老翁被依照「過失致重傷害罪」判刑6月定讞。至於民事部分，家屬請求醫藥費、看護費、勞動力減損、精神慰撫金等相關損失，總計求償2901萬餘元。

一二審法院審理後，均認定林男若未經車禍，餘命為48年多，因此均判決老翁須賠償2513萬餘元，案經最高法院撤銷發回後，高院更一審重新計算，改依照植物人的認定，認定林男平均餘命20年餘，再扣除家屬已經領取的500萬元，因此改判老翁須賠償1381萬餘元，可上訴。

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