立委砲轟外送員缺乏保險保障　顧立雄：外送有意外險...其餘保險要看雇主與外送員契約

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

國慶連續4天假期，接連發生2位美食平台外送員意外事故，多位立委關注美食外送平台Uber Eats與Foodpanda沒有勞健保來規避，僅有意外險，卻沒有傷害險等其他保障。金管會主委顧立雄今（14）日表示，一周內請產險公會提供相關商品內容，提供勞動部參考。

立委賴士葆在立法院財委會質詢時指出，Uber Eats與Foodpanda都沒有保勞健保，現在唯一只有意外險，沒有機車險的保障，短時間就有2位外送員車禍喪命，難道是「死了活該嗎？」

金管會主委顧立雄對此表示，初步了解後，由於美食外送平台與外送員屬於承攬制，雇主並沒有投保；至於強制汽機車責任險則是針對第三人，並非是外送員本身，若要有保障，就要另外投保傷害險，就保險理解是如此。

金管會保險局長施瓊華補充，以事故來看，外送員沒有機車險可理賠，但撞到該名外送員的對方有投保強制汽車保險，因此會啟動對方強制險賠200萬元。

賴士葆進一步表示，美國的Uber Eats只要在APP上訂餐後，外送員開始送餐即啟動保險，而意外險是便宜又很值得投保的險種，為什麼台灣就沒有，是「吃定台灣的金管會、保險局」，這麼多年輕人投入機車外送，人命關天卻什麼都不管，金管會應要求企業發函給企業，讓美食外送平台要幫年輕人投保。

顧立雄則說，金管會是監理機關，管的是險種，並非是管雇主要不要來投保。這部分要投保，也要依照雇主和外送員的契約，再洽某家保險公司，透過商業約定來確定，因此會請產險公會提供相關內容，做為參考。

立委余宛如也提及，從事情發生到現在，要盡快釐清是承攬制還是僱傭制，若雇主認為是承攬制，沒有義務為外送員要投保，金管會應如何因應？另從溝通到發函，須要花多久的時間？

顧立雄說，若屬於僱傭關係，則有勞保的職災保險，但承攬制就沒有投保，因此要詢問勞動部的意見，就商業保險角度來看，不管是Uber Eats或Foodpanda，外送啟動當下，就會啟動意外險，因此外送平台找到一家保險公司約定這樣的生效條件，讓外送員有意外險保障，這部分應該是沒有問題，產險公會將在一周內把投保建議，提供給勞動部參考。

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