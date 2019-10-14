9成民眾憂極端氣候影響生活　2020總統參選人挨批不提具體政見

▲綠色和平將以氣候曙光宣言製成問卷，寄給每一名總統參選人。（圖／綠色和平提供）



記者許展溢／台北報導

綠色和平今（14日）指出，氣候變遷造成全球各地極端氣候事件頻繁發生，對台灣也帶來巨大衝擊，根據「台灣氣候變遷危機意識民調」調查結果顯示，超過9成民眾認為氣候變遷帶來的極端氣候事件已影響到日常生活，要求2020總統參選人積極回應，並提出具體政見。

綠色和平表示，距離2020年總統大選投票日僅剩90天，「台灣氣候變遷危機意識民調」調查，超過9成民眾認為氣候變遷帶來的極端氣候事件已經影響到日常生活，同時有高達83%民眾認為總統參選人所提出的氣候政見將會影響到投票意願。

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綠色和平指出，但綜觀總統參選人所提出的政見，至今仍未見到積極對應的氣候政策，呼籲現階段總統參選人必須積極提出具體政見，並將氣候與能源政見視為與經濟、教育同等重要的高度。綠色和平特聘專案主任蔡篤慰說，民眾已經切身感受到氣候危機的衝擊，並認為總統參選人須以具體可行的氣候與能源政見因應，然而至今仍未有總統參選人提出足夠積極的政見對抗氣候危機。

▲根據民調，超過83%民眾認為氣候與能源議題影響投票意願。（圖／綠色和平提供）



蔡篤慰強調，面對極端氣候事件，超過9成的民眾認為政府應該更積極提出減少燃煤發電，發展再生能源等能源轉型行動方案因應。對於總統候選人的能源政見的方向，87.4%民眾認為總統候選人應以更積極、具體可行的再生能源政見（太陽能、風能、地熱、潮汐、生質能等）因應氣候變遷危機。

綠色和平表示，民調結果值得注意的是，民眾不論政黨偏好，多數認同氣候變遷造成危機，且參選人應該擬訂積極、可行的規劃，因此今天同時發布《氣候曙光宣言》，具體說明積極對應的氣候政見方向，這份宣言將同時製成問卷寄給參與連署及政黨提名的總統參選人，要求正視民意提出積極減碳、加速能源轉型政見。