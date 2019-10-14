爭取2030亞運　柯文哲：已和侯友宜溝通用「雙北名義」申請

▲台北市長柯文哲。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲5月訪日時拋出要申辦2030亞運的計畫，還趁與日方交流的機會，協調日方提供東京奧運的資料供參考。對此，柯文哲14日到議會進行專案報告時，提到已跟新北市長侯友宜溝通，未來申請亞運以「雙北名義」共同申請，用首都生活圈的概念。

國民黨議員秦慧珠質詢時問到，爭取亞運要跟新北市合作，今年5月到東京考察，也提到要他們把東京奧運資料給你們做參考，請問，爭取2030亞運有積極做法？

柯文哲說，體育局有一個專案小組，過去辦完2017世大運後，自己檢討當初只是純粹辦一個活動，「我們應該用東京的邏輯，如果你要辦奧運，應該是整個城市得重新規劃」；柯說，我有跟侯友宜談過，應該用這個做為雙北合作的基礎去爭取亞運。

秦慧珠追問柯文哲，你的任期只剩下3年，3年內沒有提出申請你不是台北市長就沒有資格，你要在你任內提出申請？柯文哲說，亞運現在已經排到2026名古屋，2030還沒討論，所以不會那麼快，「會提啦，我們有一個專案小組在處理這事情」。

體育局長李再立表示，目前亞運已經排到2026年的日本名古屋，若要爭取2030亞運，目前大概還有2年作業期間可以準備，「我們也組了一個專案小組，也跟國際奧會有請教過多次，新北教育局體育處也密集開協調會」。

