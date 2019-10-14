快訊／印度民宅爆炸倒塌至少10死！　傳多人受困搜救進行中

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度北方邦一棟2層樓高民宅14日爆炸倒塌，根據《印度斯坦時報》、NDTV取得的最新消息，已知10人死亡，數人受傷。根據當地政府的說法，可能有許多人受困。目前搜救行動已經展開，確認倒塌廢墟是否有人受困，多輛救護車趕到事故現場，大批民眾聚集。

對此，北方邦首長Yogi Adityanath已做出回應，指示所有官員向傷者提供一切可能的救濟與醫療協助，並向罹難者家屬致上慰問之意。