立委要求業者要幫外送員加保　勞動部長：這周會與金管會研議

▲國民黨立委蔣萬安要求勞動部要幫外送員加保商業保險。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

立法院今（14）日召開社福衛環委員會審查「中高齡者及高齡者就業促進法案」，不過，由於日前發生3天2起外送員事故，因此國民黨立委蔣萬安就提到有關勞動部除了安全指引外，對於外送員的職業安全是否有更明確的保障作為？對此勞動部長許銘春回應，目前已經要求職安署針對外送業者成立專案處理，就算業者表示自己與外送員是承攬關係也必須幫外送員加保商業保險，且針對這相關的細項這禮拜會與金管會來研議。

蔣萬安今針對，外送員的事件，對勞動部做出質疑，他表示，雇傭與承攬關係的界定要到年底才會出來，在此之前外送員的勞動安全問題就層出不窮，對此勞動部似乎都沒有做出確切的實際作為，因為業者只要表示是承攬關係，雙手一攤就可以不保勞健保，這樣對於外送員一點保障都沒有。

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許銘春回應，對於雇傭與承攬關係，目前已經要求職安署針對相關業者成立專案處理，且目前勞動部原本就有判定的標準在，不過對於委員的質疑，勞動部也會加強關切，有關業者表示自己與外送員是承攬關係這點，接下來也會強制業者必須要幫外送員加保「商業保險」。

許銘春也提到，由於外送員牽涉到的層面太廣，勞動部原本就有規劃要跟金管會與相關部會，就相關的法令規範、商業保險的險種要來進行調整。

蔣萬安當下也質問那這最快可以出來？許銘春表示「這個禮拜內會跟金管會就以保險的部分來做研議，建議在意外險的部分可以有明確的保障。」

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