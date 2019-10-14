侯友宜鬆口輔選：總質詢後「會把角色扮演好」市政轉換成支持候選人力量

▲侯友宜14日出席「興穀國小校舍整建工程動土奠基典禮」。（圖／記者羅婉庭攝）



記者羅婉庭／新北報導

新北市12席立委角逐競爭激烈，被民進黨定位為國會席次關鍵區，而被稱為政治不沾鍋的新北市長侯友宜認為，把市政轉換成支持候選人的力量，這樣才會有機會贏得更多的勝利，自己則是在總質詢後會把他身為市長的角色扮演好。

外界認為侯友宜跟高雄市長韓國瑜很久沒有同台，下次見面是否會覺得尷尬，侯友宜14日出席「興穀國小校舍整建工程動土奠基典禮」時對此回應，韓國瑜跟他都是認識很久的朋友，所以朋友之間不太在乎長跟短，大家彼此了解就好。

民進黨認為新北市是國會席次關鍵的區域，身為國民黨籍的縣市首長，是否應該為立委站台，侯友宜表示，新北市是非常重要的一個選區，因為它有400萬的市民，那尤其有12席的立委，每一個人先把自己的角色做好，然後把市政轉換成支持候選人的力量，這樣才會有機會贏得更多的勝利。

至於開始輔選的時間點，侯友宜指著身邊的新北市議員蔡明堂、李翁月娥表示，他們最關心市政，所以他要先面對他們的質詢，「我過不了這兩個人的關，我就過不了市民這一關，先讓我過了議員這一關吧」所以他還是會面對議會的總質詢，好好的、誠懇的、實在的面對議員的質詢，把當下份內的事情先做好，總質詢之後，他會把自己的角色扮演的很好。

另外，針對部分國民黨立委希望鴻海集團創辦人郭台銘助選，侯友宜認為，每一個候選人都有他的抉擇，越多人來幫忙，越多人來支持都是好事，只要大家更多的人來支持國民黨的候選人，他們都會樂觀其成。