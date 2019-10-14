　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜鬆口輔選：總質詢後「會把角色扮演好」市政轉換成支持候選人力量

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲侯友宜14日出席「興穀國小校舍整建工程動土奠基典禮」。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜14日出席「興穀國小校舍整建工程動土奠基典禮」。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市12席立委角逐競爭激烈，被民進黨定位為國會席次關鍵區，而被稱為政治不沾鍋的新北市長侯友宜認為，把市政轉換成支持候選人的力量，這樣才會有機會贏得更多的勝利，自己則是在總質詢後會把他身為市長的角色扮演好。

外界認為侯友宜跟高雄市長韓國瑜很久沒有同台，下次見面是否會覺得尷尬，侯友宜14日出席「興穀國小校舍整建工程動土奠基典禮」時對此回應，韓國瑜跟他都是認識很久的朋友，所以朋友之間不太在乎長跟短，大家彼此了解就好。

民進黨認為新北市是國會席次關鍵的區域，身為國民黨籍的縣市首長，是否應該為立委站台，侯友宜表示，新北市是非常重要的一個選區，因為它有400萬的市民，那尤其有12席的立委，每一個人先把自己的角色做好，然後把市政轉換成支持候選人的力量，這樣才會有機會贏得更多的勝利。

至於開始輔選的時間點，侯友宜指著身邊的新北市議員蔡明堂、李翁月娥表示，他們最關心市政，所以他要先面對他們的質詢，「我過不了這兩個人的關，我就過不了市民這一關，先讓我過了議員這一關吧」所以他還是會面對議會的總質詢，好好的、誠懇的、實在的面對議員的質詢，把當下份內的事情先做好，總質詢之後，他會把自己的角色扮演的很好。

另外，針對部分國民黨立委希望鴻海集團創辦人郭台銘助選，侯友宜認為，每一個候選人都有他的抉擇，越多人來幫忙，越多人來支持都是好事，只要大家更多的人來支持國民黨的候選人，他們都會樂觀其成。

▲侯友宜14日出席「興穀國小校舍整建工程動土奠基典禮」。（圖／記者羅婉庭攝）

ET快訊
台中小媽媽路邊抱哭嬰「能借我100嗎」後續曝光　爸打給台北暖
外送最好賺時期過了！他曝公司「變相逼減單」：大家敢怒不敢言
驚悚墜地影片曝光！靠消防員「緊抱」忘吊掛勾　日老婦摔落40ｍ
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／國民黨被爆啟動「換連3.0」卡位2024　孫大千：當笑話聽聽

影／韓國瑜急辦「韓蔡兩岸政策辯論」　孫大千：不知道蔡英文在躲什麼

影／韓國瑜下戰帖：蔡英文來辯論兩岸政策！時間、地點你們選

影／李佳芬：重新擦亮中華民國招牌！「莫忘世上苦人多」應成國家價值

影／不分區排首位黨內雜音多　吳敦義鬆口：絕不會排第一名

影／李佳芬國慶大會遲到一小時　錯過馬英九、吳敦義致詞

快訊／蔡英文國慶演說6提「中華民國」　吳敦義大讚：總算及格了！

李佳芬代表韓國瑜出席國慶大會　將同台馬英九、吳敦義

新北市滿街國旗！國民黨聲援侯友宜：吳敦義沒下令動員辦升旗典禮

列不分區第一　李昭平：吳敦義說「從沒考慮過！」

4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的

街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

明道苦等10個月試第一場戲遭待定！　輸給24歲小鮮肉哽咽落淚了...

哈吉貝強襲！長野縣空拍照超駭人　救援直升機失誤...老婦40m高空墜

他塞超緊婚紗化身「最美新娘」新郎一轉頭崩潰笑壞：你哪位？

士林Uber Eats送餐員被轎車追撞　前後汽車夾擊...急救仍宣告不治

隨身攜腳踏車座墊、遭室友捏Ｘ頭　街訪世新大學新生VS老鳥搞笑互動

2022任期結束前大巨蛋可完工？柯文哲首度鬆口：有機會

郭、柯陣營不可能百分百合作　蔡沁瑜參選：登記日截止才會決定

3天2外送員身亡　北市警局將註記「外送員」車禍

我國競爭力與德、美並列全球第四　蘇貞昌：繼續為台灣拿第一

賴清德15日初選後首次公開談話有3大方向　將談及跟蔡英文關係

馮世寬爆氣批質詢「有偏見」　江啟臣跳針回嗆：你在大聲什麼？

颱風哈吉貝肆虐日本　蔡英文：不管何時我們都會趕到支援

柯文哲秒認：汐止民生線遙遙無期　「等我有空」再處理！

罷韓里長被酸會連任嗎？她穿「溜之大吉」黑T現身回嗆：沒當選也沒關係

「升上校沒有罪」　馮世寬爭取恢復退伍上校子女教育補助費

參加影城腕力比賽…被壓平還不認輸！男再發力「傳出斷骨聲」　怒告負責人

《漿果》艾文被選為「一夜情對象」！　神回「我今天有空」笑翻

機車左彎碰撞汽車！「騎士噴飛」撞碎擋風玻璃　仍能起身坐穩身體

7喵皇怕丟驚！瞪眼坐一排「俯視貓奴」　網笑：都包子臉

日籍女主管酒後頻失態！吉他砸部屬、路邊爆打情侶…醒來全辯不記得

【名家看經濟】李沃牆／台灣全球競爭力強　何來「芒果乾」？

跟團被猴子咬傷導遊說沒事　安妮半夜直奔急診挨6針

黃奎博／美中貿易談判　比誰靈活比誰氣長

亞錦賽／中國隊獨立聯盟開眼界　不想當萬年亞洲老四

藍委批蔡英文論文30年後才能解密　政大：歡迎到校查看

政治熱門新聞

高市府公務員上台轟韓：天天講X話

蔡英文0930舉行記者會　委任張忠謀APEC領袖代表

獨／女神黃捷大解放　line頭貼曬比基尼照

韓國瑜有信心：只要落後蔡英文10%內都有機會逆轉勝

罵國民黨法院跑不完...館長怒：2020全面抵制

韓國瑜向總統下戰帖　陳致中酸：先來備詢

綠黨遭驅離　柯：不能無預警佔領馬路

獨／吳怡農黑緊身T練「深蹲」　胸肌＋手臂炸裂爆青筋

柯P打美女牌！楊寶楨任民眾黨發言人

韓國瑜急辦辯論　孫大千：不知道蔡英文在躲什麼

放下恩怨與蔡英文同台？柯文哲：是他們追殺我

韓國瑜找擔任副手？　張忠謀親口回：沒這回事

競選看板遭畫「X」　陳菊外甥李昆澤報警

韓國瑜下戰帖：蔡英文進行兩岸政策大辯論

更多熱門

相關新聞

請假選舉不利於韓國瑜的選情？

韓國瑜為了專心打選戰，宣布將從16日起請假三個月。這步棋，筆者認為，恐怕犯了與尼克森相同的錯誤。

「放韓假」時間近！民進黨三問：你敢請假嗎？

立委要求業者要幫外送員加保　勞動部長：這周會與金管會研議

直播／16日正式請假！韓國瑜號召青年助選

罵國民黨法院跑不完...館長怒：2020全面抵制

關鍵字：

侯友宜新北市2020大選韓國瑜2020總統選舉2020大選國民黨

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

蔡依林票價飆10萬！她搶票成功「3閨蜜秒私訊」瞬間心涼：看清了

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

台中女鬼自救擒凶！全裸哭「我好冷」到陽間助警復仇

被王瞳呼巴掌狂羞辱！艾成咬牙認：她是瘋子

「頭髮牙齒還卡在欄杆上」超商女店員騎車自撞護欄慘死

71歲阿公還是超猛！娶29歲嫩妻女星「3個月秒當爸」

女模塞棉條工作　下半身慘遭截肢

18縣市強風特報　北東轉涼「連下一整周」降雨熱區出爐

快訊／中和12歲女國中生墜樓命危

女大生酒醉！閨蜜扶起給2男Ｏ…隔日竟溺斃亡

高市府公務員上台轟韓：天天講X話

膽小獒犬「要弟保護」才安心吃飯

3天2外送員遭撞亡　勞動部要推新法

更多

最夯影音

更多
4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的

4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的
街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面