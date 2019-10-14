影片曝光！單靠消防員「緊抱」上拉　日77歲老婦急墜40公尺高空亡

▲日本消防員以直升機救援淹水災民，不慎讓77歲老婦摔死。（圖／翻攝自YouTube／Jackson）

記者林瑩真／編譯

今年第19號颱風「哈吉貝」重創關東地區，超過1000毫米的雨量導致各地傳出淹水災情，不少災區民眾需要靠自衛隊以直升機救援才能順利避難。不過，13日福島縣一名77歲老婦卻在救援過程中，從40公尺高空墜下死亡。如今影片曝光。

綜合日媒報導，13日上午10時許，自衛隊收到福島縣磐城市的救援請求，以直升機前往現場，要將一對高齡夫妻從淹水地區帶往避難。沒想到，救援人員並未按照「一人操作、一人重複步驟」的SOP，導致忘記吊掛77歲老婦的掛鉤，讓隊員抱著老婦就往上升，就在要抵達直升機時，一個失誤，讓老婦從40公尺高空墜落。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

東京消防廳事後出面道歉，承認是救援人員的疏失。按照救援程序，通常被救助者會坐在地面進行裝備作業，但此次因淹水情況，因此是由救援人員抱著來進行，疑似因為未按照SOP進行，因此發生死亡事故。

雖然老婦事故當下立刻被送往醫院，但最後仍不治。如今影片曝光，可以看到2人身影被緩緩拉升至直升機，就在以為要抵達時，老婦突然從天而降，影片中還有男子的叫喚聲，相當駭人。

哈吉貝至今造成日本各地39人死亡、16人失蹤、189人輕重傷，目前還在確認災情，重建作業尚未啟動。

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