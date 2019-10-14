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270桌普渡鐮刀煞抓交替！白沙屯媽祖遶境「最陰139」祈福平安

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▲白沙屯媽祖遶境南投139縣道。（圖／記者唐詠絮攝）

▲白沙屯媽祖遶境南投。（圖／翻攝自南投市公所官網）

記者唐詠絮／彰化報導

最撫慰人心莫過於宗教的力量，身為台灣民間最大信仰之一的白沙屯媽祖，繼去年首次遶境，帶動縣道139線及南投地區的觀光人潮外，今年適逢921大地震20周年，在鄉親的聲聲催促下，南投市政府再度於國慶假日10至13日邀請白沙屯媽祖遶境祈福，盼能減少139縣道車禍死傷及南投境內能夠平安順遂。

▲白沙屯媽祖遶境南投139縣道。（圖／記者唐詠絮攝）

▲白沙屯媽祖駐駕在139縣道旁的文德國小溜滑梯上。（圖／文德國小校長李政穎提供）

彰化八卦山139線的車禍事故，尤其位在花壇鄉20至21公里處的彎道，速限只有50，經常有駕駛和騎士競速過彎壓馬路，接連傳出死亡車禍或重大事故，讓網友封139線為「最陰路段」，去年南投中寮圓明佛堂表示，有感應到這邊有許多孤魂，看好時辰擺開270桌全素桌普渡，希望能拉所有好兄弟一把。

▲警方淨化139縣道抓52件違規改裝車及無照。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化警方在139縣道大執法。（圖／ETtoday資料照）

民俗專家蒲慶峰曾到場勘查後指出，八卦山以前是軍事戰亂區，使得139線冤氣特別重，尤其21K路段彎道屬於「鐮刀煞」，尤以農曆7月更為嚴重，「抓交替」只是1對1，此處還是「抓輪替」的重點地段。

▲139線凌晨發生自撞民宅車禍意外事故。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

▲139線9月發生自撞民宅車禍意外事故。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

白沙屯媽祖總幹事陳春發說，最感到不可思議的是有聽到附近的民眾說，「有了拱天宮白沙屯媽祖的遶境神力加持，車禍事故這兩年真的有比往年少很多，都要感謝媽祖的庇佑，希望每一年白沙屯媽祖都能遶境到139縣道。」

▲白沙屯媽祖遶境南投139縣道。（圖／記者唐詠絮攝）

▲白沙屯媽祖駐駕在139縣道旁的文德國小溜滑梯上。（圖／文德國小校長李政穎提供）

陳春發也說，自己實際徒步走過139縣道，一旁的車輛從轎班人員旁呼嘯而過，險象環生，才知道車禍多發生的原因，是因為139縣道八卦山區坡度真的陡，轉彎處也多，也提醒用路人，更應該遵守交通規則，千萬不要認為有媽祖遶境，就以為有了神靈護體，可以恣意飆車，這種行為媽祖知道了也會不高興，更加不會庇佑。

腦公！你不可以賴帳喔

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