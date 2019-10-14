馮世寬爆氣批質詢「有偏見」　江啟臣跳針回嗆：你在大聲什麼？





▲江啟臣、馮世寬。（圖／翻攝自國會頻道）

記者袁茵／台北報導

退輔會主委馮世寬14日赴立法院外交國防委員會備詢，針對日前傳出國軍投入傳直銷的新聞，他認為停止現役上校轉任公務員考試影響很大，讓人員退伍後「在街上變流浪狗」。然而馮世寬接受國民黨立委江啟臣質詢時，由於他認為對方有偏見，將聲量稍微提高，引起江啟臣瘋狂怒嗆「你在大聲什麼？」甚至還用力敲桌，現場煙硝味瀰漫。

江啟臣質詢時提到，馮世寬從國防部長轉任退輔會主委後，提出要「讓榮民有感」的願景，但要怎麼樣才能讓榮民有感？馮世寬回應，自己上任不到2個月，要讓榮民有感，不僅是旅遊、就醫等方面，在未來就業的部分，則要盡量去幫助，不過這牽涉到個人意願跟教育背景、個人能力，這必須培養。

針對日前爆出國軍大批軍官投入傳、直銷的新聞，江啟臣說，這些軍官為什麼要投入傳、直銷？因為這些軍官認為，在年金改革之後，這些職業軍人生活不可靠，才會想靠傳、直銷來賺大錢，有一位軍官甚至在臉書上寫道「現在的軍官沒有教導價值跟願景，因為根本不知道未來在哪裡？所以創業踏上傳、直銷。」

馮世寬回答，之前內部開會討論「停止現役上校轉任公務員考試」，這個發生之後，「我覺得影響非常大！」江啟臣質疑，所以「你認為這是關鍵阻力？」馮世寬回答，自己不認為這是關鍵阻力，而是假如說整個社會、國家行政機制沒有對軍人特別的了解。

馮世寬提到，他當時在會議中舉了2個例子，那時颱風要來了，美國琉球氣象站、太平洋總部的氣象站都有跟台灣聯絡，可是台灣氣象人員都退伍了，「在街上變流浪狗，誰去收容他們？」國家氣象局可以收容他們嗎？可以成立一個特別小組嗎？政府能不能來幫助他們？

江啟臣質疑，這些問題出在哪裡？為什麼行政部門不安排？如果行政部門知道這些問題，為什麼當時沒有改善？馮世寬則強調，他一再爭取，包括在擔任國防部長的時候。江啟臣則說，「你在當部長的時候？那總統不聽你的是不是？」馮世寬回答，不是總統不聽，而是行政院，至於江啟臣提的問題，退輔會是應該接收。

江啟臣批評，「如果你認為軍人退職是有問題，那就是你當部長時根本沒有盡到責任，去要求主事者重視這點，只一昧一直募兵，所以現在連美國都擔心，我們連一個合格的步槍兵都訓練不出來！」

馮世寬反駁，「我想委員講的是偏見！我們當初募兵的時候有很多配套措施，有讓他們去讀書，有ROTC（大學儲備軍官訓練團）！」由於馮世寬在答詢時提高聲量，使江啟臣回嗆「你在大聲什麼？你在大聲什麼？我是很理性在跟你問話，你是在大聲什麼？什麼叫偏見？我講說美國對我們兵役的評論，你說那是偏見，那你去跟美國講啊！」

馮世寬回答，美國人的批評不見得要聽，我們有自己的體制。江啟臣說，如果連一個退役軍人的未來都照顧不好，都發生現役就要去參加傳直銷，「你憑什麼擔任退輔會主委？」馮世寬則表示，「又不是每一個軍人都這樣！只有少部分嘛！」

最後，江啟臣嗆說，「不是每一個都這樣？那你就保證這種事情都不要再發生，你就保證每一個現役軍人都對於退休未來規劃通通沒問題！我們就看退輔會怎麼做？你最好就在這邊保證，沒有一個退伍軍人不會不滿意退休生活！你告訴我！」隨即怒敲桌回座。

►他奶奶的美麗小秘訣