雲端最前線／16日正式請假！韓國瑜號召青年助選

新聞節目中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜10月15日結束市政會議後，16日將正式請假投入2020總統大選的競選活動。據了解，為了挽救年輕人的支持度，國民黨與韓國瑜競選總部合作預計11月中旬成立「韓國瑜青年後援會」，將招收20歲至40歲的年輕人，由國民黨青年代表李明璇任總召，副總召有青年部副主任潘德翰、全國青工總會長林杏兒、青年團總團長田方倫3人，青年部主任蕭敬嚴為執行長，10月14日將展開青年徵才海選計畫，讓想幫助韓國瑜的青年都能參與這場選戰。《雲端最前線》14日邀請立法委員劉世芳、大數據專家高虹安、國民黨草協聯盟發起人李正皓、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲總統蔡英文、高雄市長韓國瑜。（組合圖／記者林敬旻、李毓康攝）

國民黨總統參選人韓國瑜支持度民調，在同屬泛藍的鴻海創辦人郭台銘宣布不參選後，不升反降，就有老虎軍團在郭台銘粉絲老虎軍團等臉書粉絲團，針對外傳國民黨仍有人主張換瑜，郭粉會不會考慮轉投其他人選，請郭粉票選，投票結果顯示有78%「不會考慮他們推的候選人」，22%「會考慮他們推的候選人」，顯示多數郭粉對國民黨的切心。

▼ 高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

另外，韓國瑜和國政顧問團在國慶日當天發布兩岸政策白皮書時指出，現在蔡政府的兩岸政策是失控列車，而且根本就是一個「仇中害台愛自己」，還用「亡國感」來爭取選票。對此，蔡英文表示，現在整體情勢，國民黨的判斷還留在舊的時代，現在區域跟國際很不一樣，在這麼強烈與複雜情況下我們必須要謹慎的面對，不能過度的樂觀。《雲端最前線》14日邀請立法委員劉世芳、大數據專家高虹安、國民黨草協聯盟發起人李正皓、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。