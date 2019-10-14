華聞快遞／前三季度中美雙邊外貿總值2.75萬億元人民幣　年增率降10.3%

▲前三季度中美雙邊外貿總值2.75萬億元人民幣。（圖／翻攝自中新網）

《北京》前三季度中美雙邊外貿總值2.75萬億元人民幣 年增率降10.3%

大陸海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文14日表示，今年前三季度中美雙邊外貿總值是2.75萬億元人民幣（下同），年增率下降10.3%，占同期中國外貿總值的12%。其中，中國對美出口2.13萬億元，下降6%，自美進口6194.2億元，下降22.5%。（中新網）

《浙江》第六屆世界互聯網大會將在烏鎮舉辦

主題為「智慧互聯 開放合作一一攜手共建網路空間命運共同體」的第六屆世界互聯網大會10月20-22日將在浙江烏鎮舉行。（中國青年報）

《新疆》逾200家採購商赴新疆阿克蘇購鮮果

來自中國各地逾200家採購商13日赴新疆阿克蘇特色果品原產地參觀、採購鮮果。（中新網）

《山西》山西上演「二次元經濟+人工智能」頭腦風暴 助產業轉型

2019中國•懷仁二次元經濟與人工智慧峰會日前在山西懷仁開幕。作為一個煤炭富地，近年來，山西懷仁借二次元經濟和人工智慧等新興產業，為轉型發展注入新活力。（中新網）

▲逾200家採購商赴新疆阿克蘇特色果品產地購鮮果。（圖／翻攝自中新網）

《安徽》2019合肥農交會招商引資項目687個 投資額1603億元人民幣

中國安徽名優農產品暨農業產業化交易會（2019•合肥）成果發佈會13日在安徽合肥舉行。據了解，本屆農交會招商引資項目687個，投資額達1603億元人民幣，比上年增加100多億元人民幣。（中新社）

《江西》百家涉農企業共商粵港澳大灣區農業合作機遇

江西廣東兩省山水相連、商路相通，歷來合作交流十分密切。贛粵現代農業合作對接會13日在江西南昌舉行，百家贛粵涉農企業共商粵港澳大灣區農業合作機遇。（中新社）

《山西》2019創新城市發展方式（西咸）國際論壇舉辦

2019創新城市發展方式（西咸）國際論壇13日舉辦，旨在搭建中外政、學、商界人士交流與合作的平台，面對區域發展的機遇和挑戰，探索城市創新發展路徑，傳播和踐行新發展理念，為中國和世界城市發展凝聚共識、提供方案、貢獻智慧。（中新網）

《海南》三亞開通往返薩馬拉航線

一架自俄羅斯薩馬拉起飛的客機10月13日晚上9點載著310名遊客順利抵達三亞鳳凰國際機場，標誌著「三亞—薩馬拉」直航航線正式開通。（中新網）

▼三亞開通往返薩馬拉航線。（圖／翻攝自中新網）