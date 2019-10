看不見一滴水！「石頭河」鋪滿10公噸巨石　卻神奇傳出流水聲

The Stone River, huge boulders flowing down the slope of the Taganay mountains in the Southern Urals, Russia #travel pic.twitter.com/YX4Xpe7yII

▲石頭河表面上看起來沒有一滴水。(圖/翻攝自推特/@sobore)

實習記者崔子柔/綜合報導

俄羅斯烏拉爾山脈南部的塔加奈(Taganay)山區有一條神奇的「河流」,雖然稱作河,但是一滴水都沒有,上面全是大大小小的石頭,且全長將近6公里,因此被稱為「石頭河」(Big Stone River)。神奇的是,雖然河裡沒有一滴水,但它依然可以發出潺潺流水的聲音,讓人百思不解。

綜合外媒報導,這條「石頭河」平均寬約250公尺,最寬的部分更達700公尺,而每塊石頭都將近有9到10公噸重,因為有些石頭含有石英、雲母等元素,所以在陽光曝曬下,會呈現出閃閃發亮的樣子。

科學家指出,在1萬年前冰河時期時,冰川覆蓋整個山頂,由於冰雪過重,將山頂上的岩石壓碎,因此產生許多大小不一的石頭,滾下山後匯集在一起而形成石頭河。

The Big Stone River is a jumble of huge boulders flowing down the slope of the Taganay mountains in the Urals of Russia#travel pic.twitter.com/qSGLoOjqiN