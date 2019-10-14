看不見一滴水！「石頭河」鋪滿10公噸巨石　卻神奇傳出流水聲

The Stone River, huge boulders flowing down the slope of the Taganay mountains in the Southern Urals, Russia #travel pic.twitter.com/YX4Xpe7yII — sobore (@sobore) 2016年6月30日

▲石頭河表面上看起來沒有一滴水。（圖／翻攝自推特／@sobore）

實習記者崔子柔／綜合報導

俄羅斯烏拉爾山脈南部的塔加奈（Taganay）山區有一條神奇的「河流」，雖然稱作河，但是一滴水都沒有，上面全是大大小小的石頭，且全長將近6公里，因此被稱為「石頭河」（Big Stone River）。神奇的是，雖然河裡沒有一滴水，但它依然可以發出潺潺流水的聲音，讓人百思不解。

綜合外媒報導，這條「石頭河」平均寬約250公尺，最寬的部分更達700公尺，而每塊石頭都將近有9到10公噸重，因為有些石頭含有石英、雲母等元素，所以在陽光曝曬下，會呈現出閃閃發亮的樣子。

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科學家指出，在1萬年前冰河時期時，冰川覆蓋整個山頂，由於冰雪過重，將山頂上的岩石壓碎，因此產生許多大小不一的石頭，滾下山後匯集在一起而形成石頭河。

The Big Stone River is a jumble of huge boulders flowing down the slope of the Taganay mountains in the Urals of Russia#travel pic.twitter.com/qSGLoOjqiN — sobore (@sobore) 2017年2月24日

▲石頭河的寬度最廣可達700公尺。（圖／翻攝自推特／@sobore）

有趣的是，在這條河中看不見一滴水，卻可以聽見流水聲，過去還有人傳言這裡是不祥之地，但實際上，石頭河還處在冰川地帶，隨著溫度上升，冰川會融化便在石頭底下形成小河，才會聽見流水聲，另外石頭又不斷往下滾，將地下河蓋住，所以產生只有石頭的假象。在保加利亞、俄羅斯等，許多地方都有因為冰川運動形成的石頭河。