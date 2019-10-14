越南街頭逛迷彩店！一抬頭撞見「國軍二兵臂章」笑歪　萬人齊喚：吳O伯～

▲原PO去越南玩，發現吳O伯的上衣。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

在國外看到台灣製的商品，都會有種熟悉的親切感。一名女網友日前到越南玩，在胡志明市逛著逛著，看到店家門口掛著一件衣服，忍不住笑出來，「竟然看到咱們國軍英雄的衣服」，上面甚至還繡有本名，讓原PO直喚「吳O伯你的衣服底加啦～」而這片貼文意外吸引1.1萬多人按讚討論，網友紛紛笑噴留言。

這位女網友在臉書《爆廢公社》貼出照片，文中表示「在胡志明市逛著逛著，竟然看到咱們國軍英雄的衣服」，接著貼出一張笑到併軌的表情符號，並用hashtag點名「#吳O伯你的衣服底加啦～」

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▲原PO人在胡志南市。（圖／翻攝自爆廢公社）

仔細看看照片，店家擺出許多迷彩周邊，包括衣服、帽子、包包，不過一旁也有掛格子襯衫，和普通的素色鴨舌帽，但最吸睛的還是藍白條紋遮雨棚下掛著的第一件衣服，因為上面不僅有台灣某國軍部隊的隊徽，胸口處還繡著姓名「吳O伯」。在越南看到台灣國軍的服裝，難怪吸引原PO駐足。

▲欸？吳O伯！你的衣服怎麼在這裡啦 XD（圖／翻攝自爆廢公社）

看到照片後，網友紛紛笑噴，「吳哥送洗也送太遠」、「應該是二手回收衣秤重賣去那的吧」、「二兵吳O伯～菜比巴你的迷彩服沒繳回，請自費機票到越南領取裝備，不然別想退伍」、「我5月去還看到平鎮市民代表背心」、「這衣服不值錢，要上兵的。」

還有眼尖網友根據衣服線索推敲，「臂章海龍的耶」、「是翔龍，金六結的」、「二兵好菜」、「看起來應該是陸軍步兵153旅翔龍部隊的隊徽」、「這件應該不是公發的，標籤不同，媽媽丟回收跑外國也不意外」、「這應該很久了，現在大多數都是數位迷彩。」

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