張忠謀再任APEC代表　經長沈榮津：盼協助爭取CPTPP

▲總統蔡英文委任台積電創辦人張忠謀擔任擔任亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

台積電創辦人張忠謀再度擔任亞太經濟合作會議（APEC）我國領袖代表，對此經濟部長沈榮津今（14）日表示，張忠謀在半導體產業建立起全球領先地位，並深具國際觀，由他代表是非常適當的人選，也期盼能協助爭取跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的洽簽。

今年亞太經濟合作會議（APEC）將於11月16、17日在智利聖地牙哥召開，總統蔡英文今宣布由張忠謀擔任我國領袖代表，並盼張忠謀將我國這幾年推動數位社會與數位國家的決心跟成果，清楚傳達給APEC成員，同時也將我國包容性與永續成長的經驗，分享給亞太夥伴。

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經濟部長沈榮津今天出席立法院經委會時表示，張忠謀創辦台積電在全球半導體產業建立起國際領先地位，過去他參與APEC經濟領袖會議，不僅在公開會議上向各國宣布我國的數位經濟理念，也與各國領導人交換意見，從產業成就到國際觀都是適當人選。

沈榮津也談到過去參與APEC經濟領袖會議的經驗，一次能跟十個國家的代表面談，是台灣爭取能見度的交流平台，針對外界關心洽簽跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的進度，他也期盼我方代表能在APEC協助爭取，對於結果「期待並祝福」。

台積電創辦人張忠謀為三度擔任我領袖代表，首次是在前總統陳水扁執政時，近二年則是接受總統蔡英文託付，去年張忠謀在巴布亞紐幾內亞與日本首相安倍晉三會談約20分鐘，會中同意在觀光等廣泛領域深化合作及交流，我方則表達期待強化台日經濟關係，成果不斐。