「升上校沒有罪」　馮世寬爭取恢復退伍上校子女教育補助費

▲呂玉玲質詢馮世寬。（圖／翻攝立法院議事轉播）

記者黃巈禾／綜合報導

政府2017年取消退伍上校以上軍職人員的子女教育補助費，引發外界關注。退輔會主委馮世寬14日首度到立院外交國防委員會報告業務。國民黨立委呂玉玲詢問，馮世寬過去主張恢復退伍上校子女教育補助費，現在態度是否改變？馮世寬表示，考量基本權益，他會努力推動，「升上校並沒有罪」。

呂玉玲詢問，馮世寬擔任國防部長時就特別關心軍官的權益，且在林全院長時代，馮世寬就特別主張退役上校應領有子女教育補助費，現在馮世寬是退輔會主委，態度有無改變？

馮世寬表示，自己的態度沒有改變，未來會努力推動恢復退伍上校子女教育補助費，「因為我個人認為，他升上校不是有罪，那我都不要升上校好了，我從基本上考量，他們應該有這個權益。」

馮世寬提到，他向來堅持「升上校並沒有罪」，自己聽到的是，當初取消上校以上軍職人員的子女教育補助費，是時代力量黨團的提案，最後立法院通過，而行政院只是依據通過的案子來執行。

呂玉玲則說，「你要不要去了解一下？怎麼會是我們立法院通過的？」這是年金改革所堅持的。馮世寬回應，其實自己只要回應會努力推動就好，但他還是要說明，上校以上階級子女教育補助費之所以取消，是立法院通過的，並不是行政院一個命令，就不給的。

呂玉玲指出，自己是有查證的，她知道馮世寬非常重視軍官的權益，也認為上校以上階級子女教育補助費被取消是不合理的，所以還是要請馮世寬盡其所能去推動恢復上校以上階級子女教育補助費。馮世寬強調，「我一定會，謝謝」。

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