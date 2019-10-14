謝長廷重申：安倍賀電當然是真的！　台灣當大事報導「比較奇怪」

▲駐日代表謝長廷。（圖／資料照）

記者楊蕓／台北報導

我國駐日代表謝長廷14日赴立法院拜訪立法院長蘇嘉全，針對日前日本安倍晉三發賀電的烏龍風波，謝長廷受訪時重申「賀電當然是真的」，但也尊重安倍首相府說沒有發賀電，他強調，台灣把它當很大的事，但日本卻一個新聞都沒有，顯然「日本認為這是當然的嘛！是台灣把它做大。」

我國駐日本大阪辦事處福岡分處，4日在當地舉辦的國慶酒會上，宣布日本首相安倍晉三的賀電我國國運昌隆，但事後日本政府澄清賀電並非出自首相府，引發喧然大波。

對此，謝長廷受訪時強調「賀電當然是真的」，他與蘇嘉全會面時也對他說，如果有朋友從蘇嘉全的屏東辦公室要到一張賀電，但立法院辦公室說立法院沒有發出賀電，兩者並不矛盾。

至於這份賀電是否等同是安倍晉三發的？謝長廷表示，他沒辦法替日本解釋，但日本首相府說沒有發，他尊重日本的回答，「最著急的應該是中方，變成我們在替他找答案」，並表示「有人替我們爭取到賀電，我們是要保護的，不能出賣說是誰。」

謝長廷強調，安倍首相府說沒有發賀電，台灣把它當很大的事，但日本卻一個新聞都沒有，顯然「日本認為這是當然的嘛！是台灣把它做大。」此外，8日東京國慶酒會上，包括安倍的母親、弟弟、弟媳婦都參加，「怎麼會是打臉？是我們比較奇怪，把它弄的很大，但日本一個報導都沒有。」