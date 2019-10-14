首批退稅憑單兌領可延長一次　展延兌領不可超過明年3月20日

▲財政部。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

財政部台北國稅局今（14）日表示，綜合所得稅納稅義務人若持有107年度逾兌領有效期限的退稅憑單，須持原退稅憑單向戶籍所在地國稅局所屬分局、稽徵所申請展延兌領有效期限後，始可向金融機構兌領退稅款。

台北國稅局局說明，107年度綜合所得稅第1批退稅憑單的兌領有效期限至108年9月30日止，納稅義務人截至今年10月5日止尚有4,601件未兌領，請尚未提出兌領之納稅義務人，可攜帶該憑單、國民身分證，或如果委託他人辦理，應檢附委託書及代理人國民身分證，向戶籍所在地的國稅局所屬分局、稽徵所申請展延兌領期限，儘速持往金融機構或郵局提出兌領退稅款，不要讓自己的權益睡著了。

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該局提醒，納稅義務人申請展延綜合所得稅第1批退稅憑單兌領有效期限，以1次為限，且展延的兌領期限不可超過明（109）年3月20日。

該局呼籲，納稅義務人為避免因退稅憑單逾期、遺失、申請展期、補發或兌領，往返奔波耗時費事，可於每年5月辦理綜合所得稅結算申報時，選擇指定金融機構或郵局存款帳戶直撥退稅，國稅局於退稅當日會直接將退稅款撥入納稅義務人指定的存款帳戶，省時、安全又便利。