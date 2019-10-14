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同事中午給30元「代買珍奶」：一半就好　他傻眼...結局反轉網讚爆聰明！

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▲▼珍珠奶茶，珍奶，手搖，奶茶，手搖飲，手搖杯。（圖／記者許力方攝）

▲近年物價上漲快速，手搖飲料店一杯珍珠奶茶動輒4、50元。（圖／記者許力方攝）

記者黃君瀚／綜合報導

珍珠奶茶可說是台灣最具代表性的國民飲品，不只自家人愛喝，外國人也難擋那特殊的Q彈口感。近日就有網友上班午休時買飲料，結果有位越南同事請託代買珍奶，卻只拿出30元，疑似「開凹」的行徑讓他傻眼了，好在這時靈光乍現想出聰明一招反制！

陳姓男網友日前在「爆怨公社」貼文，提到午休時段幫公司眾人跑腿買飲料，其中就有位越南籍同事開口，指定要喝珍珠奶茶，卻只掏出30元。「珍珠奶茶不只30元吧」，他看了手中的硬幣，婉轉解釋今日物價早不同以往；不過同事似乎是有備而來，有些無賴的妙答，「你跟店員講一半就好」。

「一半是吧」，陳男心想既然同事這麼絕，於是心生一計，便拿著銅板去買飲料了。回到公司之後，他把珍奶拿出來，再貼心插上吸管，果真是使命必達，「有一半我先幫你喝掉，這樣是不是就剩30元珍珠奶茶？」

同事中午給30元「代買珍奶」：一半就好（圖／翻攝爆怨公社）

▲只拿到同事30元，陳男成功達成「買一半」的要求。（圖／翻攝爆怨公社）

照片貼出之後，機智的反應笑翻無數網友，「傑出的一手」、「珍珠留太多了」、「越南同事好可愛」、「我還以為你要買奶茶，然後珍珠用奇異筆畫給他」、「他賺到了！珍珠都在底下」、「買鋁箔包的珍珠奶茶，一個10元」、「哈哈哈哈，太聰明了！」

不過也有些網友推測，搞不好越南同事真覺得30元能買到珍奶，「一中有25元的珍奶」、「就買小杯的就好啦」、「小時候的休閒小站珍珠奶茶$25」、「我之前住的地方還有全店單一價格的飲料店，任何飲料都是30元唷！他可能是想要這種的吧。」

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