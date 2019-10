141家海內外畫廊參與！「2019台北國際藝術博覽會」法國塗鴉巨星首度來台

▲法國塗鴉巨星Ceet Fouad 將首度來台參與「2019台北國際藝術博覽會」。(圖/翻攝自臉書CEET Fouad)



每年秋天吸引全球藝壇關注的亞洲藝術盛會,「2019台北國際藝術博覽會」將於10月18日至21日在台北世界貿易中心一館登場,今年以「光之再現」為主題,共有海內外141家畫廊參與,還有法國塗鴉巨星Ceet Fouad首度來台,也將呈現香港藝術家黃宏達高達3.5米的「巨掌峰」等國際級公共藝術,受到各界期待。

邁入第26周年的台北國際藝術博覽會,今年報名參展畫廊踴躍,經過審查會議決選後,共有141家畫廊,涵括ASIA+ 17家精選中小型優質畫廊入選,當中包含國內畫廊65家、海外畫廊68家,還有8位藝術家與文化部合作之MIT新人推薦特區。

▲日動畫廊 藤田嗣治Leonard FOUJITA Dolls and girl 。(圖/2019台北國際藝術博覽會)

展會除包括台灣與來自全球12地的優質國際畫廊,還將同時推出4場週末藝術講座、13場沙龍、台北藝術論壇、主題特展、公共藝術展區,以及與文化部長期合作,特別劃設給藝術新銳們與市場接軌的「MIT新人推薦特區」發聲舞台。

▲Gilden_s Art Center 畢卡索 The Harlequin and his Companion 珂羅版。(圖/2019台北國際藝術博覽會)

2019台北國際藝術博覽會亮點搶先看:

➤法國塗鴉巨星Ceet Fouad首度來台

Ceet長期以「雞」為主題,以街頭為畫布,潑灑幽默逗趣的色彩,引發全球熱烈響應,更曾與國際知名品牌Adidas、Airdus、Ecko與Loewe攜手合作。

➤國際級公共藝術

本屆呈現的國際級公共藝術,從不同文化觀點,探討人類自身存在與外在無形力量的關係。香港藝術家黃宏達的「巨掌峰」是一座高3.5米,由環帶狀 LED製成,形如巨大手掌的科技藝術裝置。

Beverly Barkat來自以色列,「After the Tribes」是藝術家於2018年完成的創作,曾在羅馬Boncompagni Ludovisi美術館展出。靈感源於以色列12支派與聖經申命記15章16節,透過金屬和PVC構築一道鏤空牆面,分割出動線,讓觀者在前後行走時關照空間與個人內在心境。

另一件作品「Legenda Borobudur III」出自印尼藝術家Nyoman Nuarta之手,同時響應了台灣政府規劃的「新南向政策」,呈現藝術推廣的多元發展原則。Nuarta被譽為 「印尼最重要的現代雕塑家之一」。

▲ 印尼藝術家Nyoman Nuarta作品,他是印尼最重要的現代雕塑家之一。(圖/林大藝術中心/2019台北國際藝術博覽會)

國際當代藝術家徐冰「背後的故事:春雲叠嶂圖」是一件綜合媒材裝置,藝術家則利用中國古代名作與光影成像,將深奧的藝術史議題,導入日常經驗,讓觀眾發現易被忽略的平凡細節。深圳的年輕藝術團體墨子(MOTSE),將帶來「Tom」、「四時不惑」、「ENDLESS」3件大型新媒體藝術,揭露人類主體在社群網絡之下受到權力控制。

➤2大特展

「越界與混生 — 後解嚴與台灣當代藝術」、「佇立 • 遠望 — 台灣藏家特展」

承繼前兩年的戰後台灣藝術史主題,今年邀請白適銘教授策劃「越界與混生 — 後解嚴與台灣當代藝術」,以29位當代藝壇活躍的藝術家創作脈絡為文本,梳理出1980年代至2000年之間當代藝術發展的相關議題。

此外,鍾經新理事長自2018年3月成立了台灣藏家聯誼會,每個月定期舉辦講座活動,藉由分享學習凝聚多元的藝術愛好者,也逐步奠基同好們的藝術收藏視野,豐富台灣的藝術收藏脈絡。今年特別呼應大會主題:「光之再現」,邀請會員們提供裝置與雕塑作品參與「佇立 • 遠望 — 台灣藏家特展」,彰顯台灣藏家的多元化收藏,也特別邀請段存真教授為策展人。

➤墨齋INK Studio首度來台

墨齋(Ink Studio)位於北京草場地,以學術思維展現中國實驗水墨對國際當代藝術的貢獻為使命。自2012創立以來,墨齋多次被邀參與紐約軍械庫藝術展、香港巴塞爾藝術展,與上海西岸藝術設計博覽會等國際知名的藝術活動。

➤亞洲巡迴藝術論壇

週末登場的首場藝術講座,是亞洲巡迴藝術論壇的最終站,涵括之前的香港、上海的巡迴論壇,在台北進行綜合性的討論,也為亞洲巡迴論壇畫下完美句點。週日場次則呼應政府的新南向政策,梳理戰後來台留學的新加坡、馬來西亞與香港的僑生,在回到僑居地之後的藝術發展狀況及產生的影響,並藉此進行東南亞藝術史的研究與探討。



➤日本現代美術商協同組合CADA首次跨海,梳理日本戰後藝術系譜

此次ART TAIPEI特與日本現代美術商協同組合(Contemporary Art Dealers Association, CADA)合作,聯手12家日本畫廊,劃設專屬展區,梳理日本戰後藝術家與精彩作品。自2014年起, CADA扮演起日本現代與當代藝術領導者的角色,此次展出為首度集結協會會員於海外展出,同時呼應ART TAIPEI台灣戰後藝術家特展,見證大時代下,台日兩地藝術家的色彩與生涯。畫廊將帶來關根深夫、草間彌生、手塚治虫、Moriyuki Kuwabara,甚至是影響日本當代藝術甚深的李禹煥。

➤公視聯手記錄

台灣自1960年代引進西方畫廊制度後,畫廊與藝術家逐漸如雨後春筍般崛起,在經濟起飛的80年代蓬勃發展。畫廊協會成立以來,致力於推廣藝術生活化。透過公視製播團隊,剪輯系列影像節目,記錄藝術市場起伏,有系統地介紹台灣畫廊產業發展源流。

➤MIT新人推薦特區

社團法人中華民國畫廊協會於2013年開始,劃設「MIT新人推薦特區」,以35歲以下年輕藝術家為徵選對象,每年公開徵選8位(組)於「ART TAIPEI台北國際藝術博覽會」展出。本屆藝術家的作品主題多在回應人類當代社會發展議題,媒材類型多元,且藝術家的論述能力均佳,展現與市場對話的企圖。