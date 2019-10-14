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141家海內外畫廊參與！「2019台北國際藝術博覽會」法國塗鴉巨星首度來台

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▲▼法國塗鴉巨星Ceet Fouad首度來台參與「2019台北國際藝術博覽會」（圖／翻攝自臉書CEET Fouad）

▲法國塗鴉巨星Ceet Fouad 將首度來台參與「2019台北國際藝術博覽會」。（圖／翻攝自臉書CEET Fouad

記者林育綾／綜合報導

每年秋天吸引全球藝壇關注的亞洲藝術盛會，「2019台北國際藝術博覽會」將於10月18日至21日在台北世界貿易中心一館登場，今年以「光之再現」為主題，共有海內外141家畫廊參與，還有法國塗鴉巨星Ceet Fouad首度來台，也將呈現香港藝術家黃宏達高達3.5米的「巨掌峰」等國際級公共藝術，受到各界期待。

邁入第26周年的台北國際藝術博覽會，今年報名參展畫廊踴躍，經過審查會議決選後，共有141家畫廊，涵括ASIA+ 17家精選中小型優質畫廊入選，當中包含國內畫廊65家、海外畫廊68家，還有8位藝術家與文化部合作之MIT新人推薦特區。

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▲▼2019台北國際藝術博覽會（圖／2019台北國際藝術博覽會）

▲日動畫廊 藤田嗣治Leonard FOUJITA Dolls and girl 。（圖／2019台北國際藝術博覽會）

展會除包括台灣與來自全球12地的優質國際畫廊，還將同時推出4場週末藝術講座、13場沙龍、台北藝術論壇、主題特展、公共藝術展區，以及與文化部長期合作，特別劃設給藝術新銳們與市場接軌的「MIT新人推薦特區」發聲舞台。

▲▼2019台北國際藝術博覽會（圖／2019台北國際藝術博覽會）

▲Gilden_s Art Center 畢卡索 The Harlequin and his Companion 珂羅版。（圖／2019台北國際藝術博覽會）

2019台北國際藝術博覽會亮點搶先看：

➤法國塗鴉巨星Ceet Fouad首度來台

Ceet長期以「雞」為主題，以街頭為畫布，潑灑幽默逗趣的色彩，引發全球熱烈響應，更曾與國際知名品牌Adidas、Airdus、Ecko與Loewe攜手合作。

➤國際級公共藝術

本屆呈現的國際級公共藝術，從不同文化觀點，探討人類自身存在與外在無形力量的關係。香港藝術家黃宏達的「巨掌峰」是一座高3.5米，由環帶狀 LED製成，形如巨大手掌的科技藝術裝置。

Beverly Barkat來自以色列，「After the Tribes」是藝術家於2018年完成的創作，曾在羅馬Boncompagni Ludovisi美術館展出。靈感源於以色列12支派與聖經申命記15章16節，透過金屬和PVC構築一道鏤空牆面，分割出動線，讓觀者在前後行走時關照空間與個人內在心境。

另一件作品「Legenda Borobudur III」出自印尼藝術家Nyoman Nuarta之手，同時響應了台灣政府規劃的「新南向政策」，呈現藝術推廣的多元發展原則。Nuarta被譽為 「印尼最重要的現代雕塑家之一」。

▲▼2019台北國際藝術博覽會（圖／2019台北國際藝術博覽會）

▲ 印尼藝術家Nyoman Nuarta作品，他是印尼最重要的現代雕塑家之一。（圖／林大藝術中心／2019台北國際藝術博覽會）

國際當代藝術家徐冰「背後的故事：春雲叠嶂圖」是一件綜合媒材裝置，藝術家則利用中國古代名作與光影成像，將深奧的藝術史議題，導入日常經驗，讓觀眾發現易被忽略的平凡細節。深圳的年輕藝術團體墨子（MOTSE），將帶來「Tom」、「四時不惑」、「ENDLESS」3件大型新媒體藝術，揭露人類主體在社群網絡之下受到權力控制。

我沒有遲到，是時間遲到了！

➤2大特展

「越界與混生 — 後解嚴與台灣當代藝術」、「佇立 • 遠望 — 台灣藏家特展」

承繼前兩年的戰後台灣藝術史主題，今年邀請白適銘教授策劃「越界與混生 — 後解嚴與台灣當代藝術」，以29位當代藝壇活躍的藝術家創作脈絡為文本，梳理出1980年代至2000年之間當代藝術發展的相關議題。

此外，鍾經新理事長自2018年3月成立了台灣藏家聯誼會，每個月定期舉辦講座活動，藉由分享學習凝聚多元的藝術愛好者，也逐步奠基同好們的藝術收藏視野，豐富台灣的藝術收藏脈絡。今年特別呼應大會主題：「光之再現」，邀請會員們提供裝置與雕塑作品參與「佇立 • 遠望 — 台灣藏家特展」，彰顯台灣藏家的多元化收藏，也特別邀請段存真教授為策展人。

➤墨齋INK Studio首度來台 

墨齋（Ink Studio）位於北京草場地，以學術思維展現中國實驗水墨對國際當代藝術的貢獻為使命。自2012創立以來，墨齋多次被邀參與紐約軍械庫藝術展、香港巴塞爾藝術展，與上海西岸藝術設計博覽會等國際知名的藝術活動。

➤亞洲巡迴藝術論壇

週末登場的首場藝術講座，是亞洲巡迴藝術論壇的最終站，涵括之前的香港、上海的巡迴論壇，在台北進行綜合性的討論，也為亞洲巡迴論壇畫下完美句點。週日場次則呼應政府的新南向政策，梳理戰後來台留學的新加坡、馬來西亞與香港的僑生，在回到僑居地之後的藝術發展狀況及產生的影響，並藉此進行東南亞藝術史的研究與探討。

➤日本現代美術商協同組合CADA首次跨海，梳理日本戰後藝術系譜 

此次ART TAIPEI特與日本現代美術商協同組合（Contemporary Art Dealers Association, CADA）合作，聯手12家日本畫廊，劃設專屬展區，梳理日本戰後藝術家與精彩作品。自2014年起， CADA扮演起日本現代與當代藝術領導者的角色，此次展出為首度集結協會會員於海外展出，同時呼應ART TAIPEI台灣戰後藝術家特展，見證大時代下，台日兩地藝術家的色彩與生涯。畫廊將帶來關根深夫、草間彌生、手塚治虫、Moriyuki Kuwabara，甚至是影響日本當代藝術甚深的李禹煥。

➤公視聯手記錄

台灣自1960年代引進西方畫廊制度後，畫廊與藝術家逐漸如雨後春筍般崛起，在經濟起飛的80年代蓬勃發展。畫廊協會成立以來，致力於推廣藝術生活化。透過公視製播團隊，剪輯系列影像節目，記錄藝術市場起伏，有系統地介紹台灣畫廊產業發展源流。

➤MIT新人推薦特區

社團法人中華民國畫廊協會於2013年開始，劃設「MIT新人推薦特區」，以35歲以下年輕藝術家為徵選對象，每年公開徵選8位（組）於「ART TAIPEI台北國際藝術博覽會」展出。本屆藝術家的作品主題多在回應人類當代社會發展議題，媒材類型多元，且藝術家的論述能力均佳，展現與市場對話的企圖。

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