APEC上與川普見面？　張忠謀：他去的話我一定會見他

▲總統府蔡英文舉行記者會，張忠謀夫婦一同出席。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文14日上午宣布再次委任台積電創辦人張忠謀為我國亞太經合會議（APEC）經濟領袖會議領袖代表。對於是否會在會議上遇到美國總統川普？張忠謀表示，川普參加會議的可能性增加了，希望這次川普會去，「他去的話，我一定會見他」。

今年的亞太經合會（APEC）將於11月16、17日在智利聖地牙哥召開，由於上次唯一出席的大國領袖是中國大陸國家主席習近平，美國跟俄羅斯領導人川普和普亭都沒有參加，因此這一次川普和普亭是否會出席且進行會晤，也格外受到關注。

針對川普參加的可能性？張忠謀表示，三天前他認為川普不參加的可能性，大於參加的可能性，但白宮跟中國大陸初步達成一個貿易協議，而且說可能在4至5週，會達成更進一步的協議，這也剛好與APEC會議日期吻合，「所以今天我認為，川普總統參加可能性增加了，但去還是一個問題」。

張忠謀表示，去年他跟彭斯副總統有很好的會談，希望這一次川普總統去，「他去的話，我一定會見到他」。

另外，對於會不會見到中國國家主席習近平，有沒有計畫談什麼樣的議題？張忠謀表示，習近平主席會見到，但到現在還沒有什麼計畫要跟他談什麼。

▼總統蔡英文於總統府舉行記者會，委任台積電創辦人張忠謀擔任擔任亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表。（圖／記者李毓康攝）

