敘利亞政府揮軍協防！800名IS囚犯逃離庫德族營地　川普怒：歐洲早該幫忙

▲土耳其猛攻敘利亞北部,讓美國決定撤軍。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普13日下令,撤離剩餘1000名駐守敘利亞北部的美軍;同時,敘利亞軍隊也與克德族民軍達成協議,將合作在土耳其邊境重新佈署軍隊。儘管這兩項進展對敘利亞總統阿塞德(Bashar al-Assad)來說,形同達到雙贏,但也讓近800名囚禁在庫德族軍營的伊斯蘭國戰士逃離,讓美國總統川普氣得在推特大罵,這些囚犯窮凶惡極,歐洲早該協助將他們抓回。

▲土耳其進入敘北,敘利亞政府答應與庫德族合作。(圖/達志影像/美聯社)



土耳其上周末對庫德族「敘利亞民主力量」(SDF)控制地區發動轟炸,拿下至少兩個關鍵城鎮,也造成數十名士兵與平民死亡。美國國防部長艾斯博(Mark Esper)證實,土耳其軍隊進入並掃蕩敘利亞北部,除了導致清剿伊斯蘭國(ISIS)的行動中斷,還可能讓剩餘的1000多名美軍,卡在土軍和庫德族民兵的進軍路線中間,局勢已經失控,因此總統川普下令撤軍,具體撤出時程未定。

與此同時,敘利亞政府也與庫德族達成協議,SDF表示,敘利亞軍隊將部屬在整條土耳其邊境處,協助抵禦土耳其的攻擊。《路透社》認為,這項協議形同美國在中東地區的影像力已逐漸減弱,也代表著俄羅斯與伊朗的勝利.因為自2011年以來,這兩個國家都支持著阿塞德,如今敘利亞政府重新掌權的機率越來越高。

▲聯合國預估還會有更多平民喪命。(圖/達志影像/美聯社)



另一項威脅則是「伊斯蘭國」,在土耳其猛烈攻擊後,有近800名與伊斯蘭國戰士有關的女性與孩童,成功逃離敘利亞北部安伊薩(Ain Issa)難民營,讓人擔心庫德族民兵無法控制局勢,讓恐怖組織再崛起。「敘利亞人權瞭望台組織」(SOHR)的數據則相對保守,認為只有100人逃離,據統計,該難民營約有1萬2000人,其中有約1000人是伊斯蘭國戰士的親屬。

▲土耳其已攻下2座關鍵城市。(圖/達志影像/美聯社)



庫德族控制地區的7座監獄,關押了至少1萬2000名伊斯蘭國成員,其中有4000人是外國籍。儘管土耳其政府表示,會對在進攻中發現的伊斯蘭國囚犯負責,但川普仍在推特上憤怒表示,歐洲各國早該協助關押這些囚犯,「這些(美國逮捕的)囚犯窮凶惡極,,土耳其跟庫德族人絕不能讓他們逃脫,歐洲也早該在無數次要求後,協助把他們抓回關押,這些囚犯永遠不會被允許進入美國!」

The U.S. has the worst of the ISIS prisoners. Turkey and the Kurds must not let them escape. Europe should have taken them back after numerous requests. They should do it now. They will never come to, or be allowed in, the United States!