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敘利亞政府揮軍協防！800名IS囚犯逃離庫德族營地　川普怒：歐洲早該幫忙

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▲▼土耳其,敘利亞,庫德族,伊斯蘭國。（圖／達志影像／美聯社）

▲土耳其猛攻敘利亞北部，讓美國決定撤軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普13日下令，撤離剩餘1000名駐守敘利亞北部的美軍；同時，敘利亞軍隊也與克德族民軍達成協議，將合作在土耳其邊境重新佈署軍隊。儘管這兩項進展對敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）來說，形同達到雙贏，但也讓近800名囚禁在庫德族軍營的伊斯蘭國戰士逃離，讓美國總統川普氣得在推特大罵，這些囚犯窮凶惡極，歐洲早該協助將他們抓回。

▲▼土耳其,敘利亞,庫德族,伊斯蘭國。（圖／達志影像／美聯社）

▲土耳其進入敘北，敘利亞政府答應與庫德族合作。（圖／達志影像／美聯社）

土耳其上周末對庫德族「敘利亞民主力量」（SDF）控制地區發動轟炸，拿下至少兩個關鍵城鎮，也造成數十名士兵與平民死亡。美國國防部長艾斯博（Mark Esper）證實，土耳其軍隊進入並掃蕩敘利亞北部，除了導致清剿伊斯蘭國（ISIS）的行動中斷，還可能讓剩餘的1000多名美軍，卡在土軍和庫德族民兵的進軍路線中間，局勢已經失控，因此總統川普下令撤軍，具體撤出時程未定。

與此同時，敘利亞政府也與庫德族達成協議，SDF表示，敘利亞軍隊將部屬在整條土耳其邊境處，協助抵禦土耳其的攻擊。《路透社》認為，這項協議形同美國在中東地區的影像力已逐漸減弱，也代表著俄羅斯與伊朗的勝利．因為自2011年以來，這兩個國家都支持著阿塞德，如今敘利亞政府重新掌權的機率越來越高。

▲聯合國預估還會有更多平民喪命。（圖／達志影像／美聯社）

▲聯合國預估還會有更多平民喪命。（圖／達志影像／美聯社）

另一項威脅則是「伊斯蘭國」，在土耳其猛烈攻擊後，有近800名與伊斯蘭國戰士有關的女性與孩童，成功逃離敘利亞北部安伊薩（Ain Issa）難民營，讓人擔心庫德族民兵無法控制局勢，讓恐怖組織再崛起。「敘利亞人權瞭望台組織」（SOHR）的數據則相對保守，認為只有100人逃離，據統計，該難民營約有1萬2000人，其中有約1000人是伊斯蘭國戰士的親屬。

▲▼土耳其,敘利亞,庫德族,伊斯蘭國。（圖／達志影像／美聯社）

▲土耳其已攻下2座關鍵城市。（圖／達志影像／美聯社）

庫德族控制地區的7座監獄，關押了至少1萬2000名伊斯蘭國成員，其中有4000人是外國籍。儘管土耳其政府表示，會對在進攻中發現的伊斯蘭國囚犯負責，但川普仍在推特上憤怒表示，歐洲各國早該協助關押這些囚犯，「這些（美國逮捕的）囚犯窮凶惡極，，土耳其跟庫德族人絕不能讓他們逃脫，歐洲也早該在無數次要求後，協助把他們抓回關押，這些囚犯永遠不會被允許進入美國！」

BBC報導指出．目前兩邊交戰讓死亡人數逐漸攀升，敘利亞東北部至少有50位平民、100名庫德族戰士被殺，「敘利亞人權瞭望台組織」則統計有56名庫德族戰士死亡，而土耳其給出的數字更高，約有440名庫德族戰士殞命。聯合國人道事務協調廳（OCHA）指出，還有16萬平民居住在土耳其進攻路線上，推測死傷人數還會大幅增加。

►美防長證實「川普下令1000名美軍撤出敘北」　艾爾段：已攻下庫德族2要塞
►譴責土耳其出兵敘利亞　德法宣布：暫停武器出口
►「美國任憑我們被屠殺！」　庫德族：守衛IS囚犯不再是第一要務

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