懷疑老公偷吃...她離家出走半個月！一回家兒子秒告密：爸爸帶我去阿姨家住

▲人夫搞外遇，還趁妻子離家出走帶小孩住小三家。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者戴若涵／台中報導

台中市一名人妻靜靜（化名）懷疑丈夫搞外遇，導致雙方鬧得不愉快，她憤而離家出走，沒想到丈夫趁機帶著兒子離家半月。兒子返家告訴她，「爸爸帶我去阿姨家住」，讓靜靜氣得告上法庭，並蒐集丈夫及另名女子的裸身合照，求償60萬元。法院審理後，判2人須連帶賠償靜靜20萬元。可上訴。

根據判決書，靜靜主張，自己與老公阿正（化名）2014年結婚，並育有一子，沒想到丈夫2018年2、3月間認識了小佩（化名）後，便時常膩在一起，還時常找理由不回家。

靜靜2018年4月意外得知老公在外頭有女人，2人為此大吵一架，事後阿正多次出手毆打靜靜，她為了保護自己只好在10月報警處理，手上還有法院所核發保護令可以證明。

而阿正則是從2018年10月31日起，帶著兒子前往小佩住處同居長達半個月的時間。兒子回家後將這件事情告訴媽媽，靜靜才得知。除此之外，靜靜手上還握有老公及小佩的親密對話截圖、照片，向2人求償60萬元精神撫慰金。

阿正否認犯行，強調自己跟小佩是好朋友關係，當初是因為妻子離家出走，為了照顧小孩他才會到小佩家同住；小佩則是辯稱，家裡有一張單人床、一張雙人床，她只是幫忙帶小孩、照顧生活起居而已。

但法官檢視截圖卻發現，除了阿正赤裸上半身環抱著小佩躺在床上的照片外，還有小佩所寫的文字，「老公對不起……忙完趕快回家，我永遠愛你」，另外，小佩也自承，「我也有錯所以我選擇大家平息斷乾淨」、「我真的也欠你一句對不起」、「那時候沒分手」等語。

法官認為，雖然無法判定阿正與小佩到底有沒有發生性關係，但2人睡在同一間房內，還裸身擁抱，認定2人已逾越男女正常社交活動應有的分際，判2人連帶賠償靜靜20萬元。全案仍可上訴。

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