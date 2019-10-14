台中小媽媽路邊抱哭嬰「能借我100嗎」後續曝光　爸打給台北暖男台主

▲原PO幫助小媽媽說，「我不是很富有，但我珍惜我所擁有。」（圖／翻攝「爆怨公社」臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

台北一名夾娃娃機台主分享遇到一名遭男友家暴的小媽媽，被對方問「能不能借我100塊？我身上沒錢，小朋友肚子餓」，他除了買熱食還送暖，將3500元鈔票「壓在牛奶跟便當中間」給對方，獲得超過5萬名網友按讚。而他近日也分享事情後續，「我只是舉手之勞而已。」

該名台主9月17日在「爆怨公社」臉書社團表示，當天去娃娃機台收錢、換錢和繳租金，回家路上要把3500元收入存到戶頭時，看到一名少女抱著一名哭鬧的嬰兒站在路邊。

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「正當我準備進去超商的時候」，原PO說，「少女開口叫著我，『能不能借我100塊？我身上沒錢，小朋友肚子餓』。他回『妳等等，我去買』」；他進超商拿瓶鮮奶、隨便挑了個便當，請店員微波鮮奶別太熱，並要了兩支湯匙。

原PO指出，好奇心驅使之下問少女的家人呢，「她哭著說男朋友打她，把她趕出（門）了。我問『妳原生家庭的家人呢』？她說在台中，因為家人反對，吵翻了。」

▼小媽媽抱著哭鬧的嬰兒站在路邊，所幸遇到原PO的幫忙。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

「我跟她說，妳家人肯定在等妳」，原PO表示，她借他的電話打給家人，說家人會來接她。他最後對少女打氣，「加油，人生難免有低潮，別想不開，食物給妳」，並把3500元鈔票壓在牛奶跟便當中間，「我還有事，就不等妳家人來，加油。」他說，「人生難免會遇到渣跟低潮，我不是很富有，但我珍惜我所擁有。」

此事獲得超過5萬6000名網友按讚，紛紛直呼原PO太溫暖。而事隔快一個月，原PO近日也在「爆怨公社」分享後續，「嘿，各位抱歉，最近忙了一些私事和身體欠安，沒有讓大家知道這件事情的後續。當天半夜，她父親有打給我道謝，也有說少女知道錯了，開始懂事面對她該面對的。」

對此，有網友好奇「為什麼她爸爸有你電話」；原PO回應，拿手機借對方打回家，所以有顯示號碼。對於其他人的讚美，他謙虛地說「不客氣，您抬舉了，我只是舉手之勞而已。」

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