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大陸老牌「韋博英語」倒閉！　上萬學員慘「被貸款」遭銀行追債

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▲▼韋博英語爆出欠薪倒閉，損害上萬學員權益。（圖／翻攝自韋博英語官網）

▲韋博英語爆出欠薪倒閉，損害上萬學員權益。（圖／翻攝自韋博英語官網）

實習記者陳妙津／綜合報導

中國大陸已創辦20年的韋博英語驚傳欠薪倒閉，高層也四散跑路，由於學員大多是向銀行貸款以支付高額學費，衍生出金融及消費者權益問題。該公司在62座城市共開設154家門市，估計涉事金額可能超過1億元人民幣（約新台幣4.3億元）。

據陸媒報導，由於白領進修需求及子女教育影響，補教業是少見在大陸能穩定發展的行業。雖然國務院2018年時便規定，培訓機構不可一次收取超過3個月課程的費用，但由於短期課程收費昂貴，大多數學員會選擇透過補習班向銀行貸款，分期繳納長期課程的優惠方案。

除此之外，補教業者還會和銀行合作貸款方案，由業者先收取預繳學費，風險則由銀行承擔，負責收取學員每月攤還的金額及利息，這導致業者若將預繳學費挪作他用，理財不善倒閉時，學員仍需償付貸款。

韋博英語在中國大陸補教業中，和華爾街、英孚、美聯英語並稱「四巨頭」，學員學費多在人民幣1萬至5萬元間（約新台幣4.3萬元至21.6萬元），平均貸款額為人民幣2.36萬元（約新台幣10.1萬元），卻遇上韋博欠薪倒閉，北京、上海、天津、成都等城市中的門市也在10月上旬宣布關停，雖然部分地點可協調退費，但也有上萬名學員面臨無課可上，又遭銀行催繳貸款的慘況。

一名李姓學員表示，她所報名的口語班一年學費要價人民幣2.78萬元（約新台幣12萬元），因無力一次付清，才會被誘導使用補習班提議的分期繳納方案，補習班倒閉後，才驚覺機構竟以她的名義向銀行貸款，至少有8成學員也同樣受害，這群受害者現在不僅沒課上，還要面臨銀行追討，而補教業者卻又裝死不回應，讓他們傻眼氣炸。

據了解，大陸成人英語培訓機構增加，競爭激烈，越來越多老師轉往薪水更高的幼兒英語發展，導致成人英語機構存續更加困難。以美聯英語為例，2018年時，線上、線下的排名分別為一、二名，還有淨利潤人民幣0.53億元，但2019年第一季度卻虧損了人民幣0.42億元。

而貸款上課模式也讓銀行面臨更高壞帳風險。此次韋博事件受壞帳影響的銀行包括招聯金融、京東白條、百度有錢花、交通銀行、廣發銀行等，也讓其他銀行如坐針氈。

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