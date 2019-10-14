柯文哲戲言吸安非他命　議員嗆驗尿：有的話抓去勒戒

▲柯文哲。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲13日到台中幫子弟兵站台，再與當地里長閒聊時談及一日雙塔時，竟笑稱體力好是因為「服用安非他命」，引起軒然大波。對此，台北市議員汪志冰14日質詢時，痛批柯成為北市反毒的絆腳石，還要求警察局長陳嘉昌幫柯文哲驗尿，「下去後你給他驗尿，有的話你抓去給他勒戒！」

針對吸安非他命一事，柯文哲說，那是在開玩笑，私底下在談話跟人家偷錄音，那太過分了。而汪志冰則說，政治人物沒有隱私，「你跟陳佩琪關在房間才是私底下，其他都不是」。

但柯文哲仍相當不滿，認為這不是文明國家該有的，「所以為什麼政治人物看起來都假假的」。柯也回顧失言經過，稱當時是里長一直問其一日雙塔有吃什麼、還說醫生都有暗步，「我說哪有什麼東西，覺得無聊就說安非他命」。

柯文哲強調，那是很私底下的談話，「我覺得是這樣，聽了也知道我在開玩笑，你要這樣寫我就覺得太有目的」。

隨後汪志冰叫上警察局長陳嘉昌，陳說，市長對緝毒很支持、很大力要求警察局同仁在做。接著汪不滿表示，「下去後你（陳嘉昌）給他（柯文哲）驗尿，有的話你抓去給他勒戒！」，而陳嘉昌則是面有難色說，前因後果會了解，並重申市長很支持反毒工作。

