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「蔡賴配」即將成真？　林宜瑾：台南人期待民進黨最強組合

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▲民進黨台南第四選區立委參選人林宜瑾，10月14日上午於永康競選總部召開記者會，表達台南人期待民進黨最強組合「蔡賴配」決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲民進黨台南第四選區立委參選人林宜瑾，14日上午於永康競選總部召開記者會，表達台南人期待民進黨最強組合「蔡賴配」決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨台南第四選區立委參選人林宜瑾，10月14日上午於永康競選總部召開記者會，表達台南人支持「蔡賴配」的決心，強調「台灣面對中共統戰，正處在守護民主的緊要關頭，賴清德前院長不能缺席」，而最佳戰略位置，就是把賴清德前院長送進總統府。

林宜瑾表示，「蔡賴配是台南人的希望、是台灣人的願望。」，今年基層輿情特別關注中共統戰滲透問題，多數國人已瞭解中共統戰滲透的模式，也認知到特定政黨及媒體的高層，不以台灣為重、而是以中共統戰利益為優先，已淪為名符其實的「中共代理人」。

▲民進黨台南第四選區立委參選人林宜瑾，10月14日上午於永康競選總部召開記者會，表達台南人期待民進黨最強組合「蔡賴配」決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林宜瑾指出，包含中國國民黨立委參選人洪秀柱，就是堅定的中共統戰利益捍衛者，吃台灣米、喝台灣水，卻長期堅持「一中同表」，與中共口徑一致攜手捍衛「一個中國」原則，要把台灣推向「一國兩制」的深淵。

林宜瑾表示，面對中共統戰威脅，台灣人一定要團結，唯有壯大台灣、才能守護民主。而「蔡賴配」正是能夠兼顧本土陣營各方支持者、進而在「2020守住中央執政及國會過半」的黃金組合。呼籲黨中央努力再努力，盡速把好消息帶給全體國民。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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