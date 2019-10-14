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「放韓假」時間逼近！民進黨批韓國瑜躲保護傘：假單應給279萬市民

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▲民進黨團「三問請假市長韓國瑜！」記者會 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲民進黨團「三問請假市長韓國瑜！」記者會 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

總統大選倒數計時，高雄市長韓國瑜預計15日市政會議後，開始正式請假拚選戰，雖然競選辦公室和韓國瑜本人始終不肯承認，但目前正值高雄市議會開議期間，緊接著又要邁入市政總質詢，民進黨團議員氣炸，痛批韓國瑜「利用上任未滿一年不得罷免的保護傘，請假去選總統！」，一連三問韓國瑜敢向「市民、誠信、良知」請假嗎。

▲民進黨團「三問請假市長韓國瑜！」記者會 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲民進黨團拿出韓國瑜人形立牌，諷將來只能質詢牌子。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄市議會民進黨團拿出韓國瑜人形立牌，批對於請假時間，韓國瑜的競選辦公室或新聞局，都一概用不知道來否認，民進黨團痛批「韓國瑜市長利用上任未滿一年不得罷免的保護傘，來掩護背棄市民、自己請假去選總統的事實！」，一連三問「你法律上可以請無薪假，但你有向市民請假嗎？你能向誠信請假嗎？你敢向良知請假嗎？」。

民進黨議員簡煥宗說「韓國瑜請假大家只關心薪水，但我們另外要求主計單位針對一個月14萬的特別費，他能不能動用。緊接著，這三個月裡會遇到市政總質詢，如果韓沒有進來議會，有怠忽職守之嫌，政風單位是否該移送市長，因他沒有盡到市長之責」。

▲民進黨團「三問請假市長韓國瑜！」記者會 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市議員陳致中。（圖／記者洪靖宜攝）

陳致中痛批「這幾天韓國瑜閃躲問題、不敢回答、三緘其口，大打太極拳，其實這個答案我們心中已經了然於胸，然後一路請到投票日，黨團譴責韓市長落跑，棄市民於不顧，這種一意孤行的行為。另外，他要請假不需要只要跟市府遞假單，但他敢跟高雄市民請假嗎？他是高雄市公僕，假單不是給市府，應該是給279萬市民，但市民一定會把假單駁回」。

高閔琳提到「直轄市長請假要依照公務人員服務法，依照公務人員服務法，市長除了婚假、喪假以及必要性的事假其實已經不沒有辦法再請假。另外，根據公務員懲戒法，如果市長怠忽職守應該受到懲戒，所以韓國瑜市長利用未滿一年人民沒有辦法對他提出罷免的時候，利用一些時間上的差異去進行請假，市民是無法接受」。

▲民進黨團「三問請假市長韓國瑜！」記者會 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市議員邱俊憲。（圖／記者洪靖宜攝）

邱俊憲則是相當不滿，他說「明明說好要跟議會溝通，但現在三緘其口，什麼都不說，外傳明天開始要正式展開選舉之旅，韓國瑜的誠信在哪裡？我想今天是最後一天他可以跟議會好好溝通，如果連你要請假都不講清楚，哪有夠格去競選總統，韓國瑜你憑什麼選總統？」。

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