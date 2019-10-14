快訊／張忠謀任APEC領袖代表　蔡英文交付2大任務

▲總統蔡英文於總統府舉行記者會，委任台積電創辦人張忠謀擔任擔任亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表 。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

亞太經合會議（APEC）經濟領袖會議於11月16、17日在智利舉行。總統蔡英文14日上午宣布再次委任台積電創辦人張忠謀為我國領袖代表，這也是蔡上任後，第二度邀請張忠謀出任該職務，同時也交付2項任務。

蔡英文，APEC是亞太地區推動經濟整合的重要的平台，台灣是完整的成員，一向積極的參與其中的各種對話機制，擴大對外經貿合作的機會。

蔡英文表示，今年再度邀請張忠謀擔任領袖代表這個重任，是因為張在國際產業界具有崇高的地位，同時對台灣的科技產業的發展也有獨到的見解，由張忠謀代表台灣和各國領袖針對區域經貿和數位經濟進行對話是最佳人選。

另外，蔡英文也特別交付2項重要的任務給代表團成員，由於今年重要議題是要透過新的數位科技，強化亞太地區的經濟，整合區內所有國家共同面臨的問題。

第一個任務，蔡英文表示，必須將這幾年致力推動數位社會的決心和成果，清楚的傳達給所有的成員。同時研究如何在數位時代加強經濟整合，提出台灣的看法。

其次第二個任務，蔡英文要求，將台灣在包容性及永續成長的努力，分享給所有的國際夥伴，共同推動亞太區域的包容性與永續成長。她認為，以張忠謀多年來在產業界累積豐富的經驗，一定可以為數位時代的跨國經濟整合提出明確的指引，圓滿完成任務，讓國際社會聽見台灣參與區域經濟整合的決心，看到台灣追求數位未來的努力。

▼總統蔡英文於總統府舉行記者會，委任台積電創辦人張忠謀擔任擔任亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表 。（圖／記者李毓康攝）

