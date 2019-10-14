台積電Q3超越財測高標　股價站上291.5元再創新高

▲台積電創辦人張忠謀再度擔任擔任亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表 。（圖／記者李毓康攝）

記者周康玉／台北報導

受到第3季營收超越財測高標利多激勵，台積電（2330）今（14）日早盤以291.5元開出，漲9.5元、或3.19%，市值突破7.558兆，股價、市值再度創下歷史新高。

台積電上周三（9日）公布9月營收達1021.7億元，較上月減少3.7%，仍為今年次高，合計第三季營收為2930.44億元，超越財測高標，優於預期。

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近來受到各家晶片廠紛紛推新品，搶台積電7奈米產能，加上台積電7奈米強效版量產利多消息，自9月底以來，台積電四度股價創歷史新高。

據台積電財測，第 3 季營收約可達91-92億美元，以1美元兌新台幣31元計算，台積電第3季新台比營收會落在 2821-2852億元之間，季增17-18%；台積電9月營收公布1021.7億元，超越財測高標，優於台積電內部預估及法人預期。

進入傳統旺季，蘋果、華為、高通、Nvidia 等科技大廠瘋搶台積電高階製程產能，7奈米產能爆滿；5奈米也完成試產，且需求超乎預期，台積電5奈米月產能布建上修40%至7 萬片水準，預計2020年3月量產。外資方面，包括小摩、麥格理、花旗、摩根史坦利、瑞信等外資先後發布報告看好，多家外資目標價超過300元以上。

受惠於HPC（高效能運算）增加，7奈米營收比重拉高，台積電預估第3季毛利率46~48%，較上季增加3~5個百分點，營益率在35~37%，較上季增加3.3~5.3個百分點，台積電也將於10月17日舉行法說公布業績。

