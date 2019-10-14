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7千名台灣學生在香港　教育部：尊重參加反送中活動

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▲▼全台多所學校發起反送中活動。（圖／邊城青年提供）

▲輔仁大學反送中活動。（圖／邊城青年提供）

記者許展溢／ 台北報導

反送中活動在香港持續延燒，台灣有不少學校學生發起支持活動，立院教育及文化委員會今（14日）審查國立大學校務基金等預算，民進黨立委黃國書質詢問，在香港的台灣留學生萬一參加相關活動遭拘捕該怎麼辦？教育部長潘文忠表示，尊重學生表達意見，若發生狀況會提供法律等協助。

黃國書提到香港教育局針對全港學校發函《禁止蒙面規例》上路，學生、家長與老師「校內外都不應配戴口罩」。潘文忠表示，在香港的台灣學生約有7千多人。台灣大學校長管中閔說，台大約有20人。黃國書問，台灣在香港留學生是否有可能參與反送中運動？教育部立場又是如何？潘文忠說，在香港是有可能，但一直提醒並跟同學保持聯繫要注重人身安全，對於學生表達、想法都給予尊重。

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▲▼全台多所學校發起反送中活動。（圖／邊城青年提供）

▲▼潘文忠表示，在香港的台灣留學生若遇到問題，都會提供法律等協助。（圖／邊城青年提供）

▲▼全台多所學校發起反送中活動。（圖／邊城青年提供）

黃國書表示，如果有台灣學生在香港受到拘捕威嚇攻擊，教育部又能做什麼？是否有無因應作為？潘文忠強調因應政治發展情勢，有請在香港的學生會幹部24小時保持聯繫，也和陸委跨部會合作提供必要法律等協助。

另外，黃國書說，反送中至今台灣有很多學校連儂牆被破壞，甚至銘傳大學以「陸生眾多、話題敏感」拒絕設置，如此是否有限制言論自由疑慮？潘文忠表示，對言論自由保障非常明確，學校可以因地制宜，但重點是要讓學生有空間表達意見，至於相關問題也會進一步了解。

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