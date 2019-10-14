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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

僅暫停一周！騰訊體育復播NBA季前賽...火箭隊仍「消失中」

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▲▼ 騰訊恢復NBA 。（圖／翻攝自騰訊體育）

▲騰訊體育網站上NBA比賽賽程 。（圖／翻攝自騰訊體育）

記者蔡儀潔／綜合報導

NBA火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）先前挺港的言論在大陸掀起軒然大波，而以5年15億美元拿下NBA網路轉播權的騰訊體育，亦宣佈暫停或終止轉播與報導。不過有網友發現，騰訊體育開始復播NBA季前賽和例行賽，但「風暴中心」的休士頓火箭賽事依舊被排除在外。

▲▼ 騰訊恢復NBA 。（圖／翻攝自騰訊體育）

▲ 今日已結束的比賽可以觀看錦集或回放。（圖／翻攝自騰訊體育）

記者今（14）早登入騰訊體育的官網，看到NBA的直播單已恢復部分比賽的影片直播，分別為6點「公牛對猛龍」以及8點的「馬卡比對陣森林狼（灰狼）」，明（15）日6場季前賽則顯示「圖文直播」。在騰訊視頻的平台上，「以色列馬卡比對陣森林狼」的回放播放數為2818，而錦集則有1.4萬的觀看量。

▼騰訊視頻上的NBA賽事 。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲▼ 騰訊恢復NBA 。（圖／翻攝自騰訊體育）

不過，騰訊體育8日才在官方微博宣佈，即日起暫停NBA季前賽（中國賽）的轉播安排；為2019年9月7日之後開通火箭球隊特權包，且還未更改球隊包選擇的用戶進行退款。在此之前，中央廣播電視總台央視體育頻道已經發表聲明 ，決定立即暫停NBA賽事轉播安排。

實際上，NBA賽事在騰訊平台上的地位舉足輕重。根據統計，在2018-2019賽季中，通過騰訊平台觀看NBA賽事直播和網路節目達到4.9億人次，超過2100萬球迷觀看2018-2019賽季NBA總決賽第六場比賽的直播，上述數字均創下大陸數位媒體平台的單場NBA賽事收視人數之最。

也因為嚐到甜頭，在與NBA重新洽談續約權時，騰訊體育不惜砸重金，以5年15億美元的金額拿下網路轉播權，平均一年的網路轉播權利金高達3億美元。

如今再次開始轉播NBA賽事，引起不少網友撻伐，「暫停了兩三天就完事了？？」、「這就複播了？」、「沒個NBA還不活了？ 」，不過亦有人表示，「既然能直播了證明國家允許了，國家都允許了你還這秀愛國」、「那人家看NBA犯法了嗎？都不犯法你們一天到晚巡邏個什麼勁呢」。

▼文字直播。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲▼ 騰訊恢復NBA 。（圖／翻攝自騰訊體育）

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