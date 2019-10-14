iPhone SE 2 定價容量曝光！郭明錤：2020年將現換機潮

▲iPhone SE。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

iPhone SE 2 又傳出新消息了，這次就連價格和容量也出爐。天風國際分析師郭明錤預測，預計 2020 年初亮相的iPhone SE2，外觀設計與 iPhone 8 相似，售價部分將定為 399 美元（約新台幣 12,377 元）。

iPhone SE2 將採用與iPhone 8 類似的設計，保留 Home 鍵、並移除Touch ID 等技術。搭載與iPhone 11系列相同的A13 晶片，和3GB LPDDR4X，而記憶體部分則有 64GB 與 128GB 兩種選項，機殼顏色有太空灰、白、紅三種顏色。

郭明錤表示，看好 iPhone SE2 將為既有 iPhone 6 與 6S 系列共約 1.7 至 2 億使用者帶來換機潮，目前上游產業鏈每個月已為iPhone SE2準備約 200 至 400 萬支的產能，預估 iPhone SE2 在 2020 年出貨量可達 3000 萬支以上，可望成為蘋果 2020 年營收的成長動能之一。

郭明錤看好 iPhone SE2 將成為蘋果 2020 年重要的銷量成長帶動機款，主要是因為 iOS 13 不支持 iPhone 6 系列，故既有 iPhone 6 系列用戶有較急迫的換機需求；加上既有 iPhone 6 與 6S 用戶具有 3 個特徵，包括習慣 iOS 系統、預算有限、對新功能 （例如 Face ID、廣角鏡頭）需求不強等，故換機時會以 iPhone SE2 為首選。