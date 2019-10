當面邀請教宗來台訪問！　陳建仁出席梵蒂岡封聖典禮

▲副總統陳建仁前往教廷訪問。(圖/翻攝自陳建仁臉書粉專,以下皆同)

記者袁茵/綜合報導

副總統陳建仁10日深夜搭機前往教廷訪問,於當地時間13日上午參加英國紐曼樞機主教(Card. John Henry Newman)等5位天主教先人封聖典禮。陳建仁說,非常感謝神父、修士、修女們曾經到過台灣服務,也特別代表總統蔡英文向教宗方濟各(Pope Francis)致意與問候,並當面邀請教宗前來台灣訪問。

典禮開始前,陳建仁伉儷由教廷禮官引導向教宗方濟各(Pope Francis)致意,首先代表總統蔡英文致上問候,邀請教宗來臺訪問,並贈送教宗禮物。

陳建仁伉儷續由教廷禮官引導前往聖伯多祿大殿戶外廣場貴賓席入座。陳建仁伉儷座位兩側,分別為巴西副總統莫勞(Hamilton Mourão)及愛爾蘭教育與技能部部長Joe McHugh。

此外,包括義大利總統賽喬‧馬達雷拉(Sergio Mattarella)、英國威爾斯親王查爾斯王子(HRH Prince Charles Philip Arthur George)、印度外交國務部部長Vellamvelly Muraleedharan、瑞士聯邦委員兼聯邦司法警政部長卡琳‧凱勒‧薩特(Karin Keller-Sutter)等國特使團代表出席封聖典禮。教廷各部會重要樞機主教、總主教及神職人員、各國駐梵使節及外交人員均應邀出席。聖伯多祿大殿廣場及前方協和大道上,也充滿了上萬來自世界各地參加封聖彌撒的教友。

教宗與共祭者進入會場後,封聖大典開始,教廷封聖部部長貝丘樞機主教(Card. Giovanni Angelo Becciu)介紹5位聖人的生平,接著請示教宗是否同意5位真福(blessed)封為聖人,教宗續以拉丁語宣告將5位真福封為聖人。封聖儀節結束後,隨後即進行封聖彌撒。

在領聖體禮儀式中,陳建仁伉儷亦以天主教友身分領取聖體及與鄰近之巴西副總統莫勞及愛爾蘭教育與技能部部長Joe McHugh握手互道「平安」。

典禮結束後,陳建仁受訪時表示,很高興在封聖彌撒之前,能夠見到教宗方濟各,他們夫妻兩人都跟教宗問好,也代表蔡英文致上問候及邀請教宗來臺訪問。另外,也把帶來的禮物送給教宗,包括光啟社製作的《利瑪竇》光碟片,這部紀錄片是耶穌會花了2年的時間,特別到大陸各個地方去拍攝,由於利瑪竇是耶穌會的神父,所以教宗看到光碟片就很感動,說「Oh! Matteo Ricci」。他們也送給教宗一份《台灣光華雜誌》,封面是來臺的外籍神父、修女在臺灣奉獻的故事,教宗看了以後也滿喜歡的。

陳建仁提及,妻子跟教宗提到「教宗,我們都有幫您祈禱。」時,教宗除了表達感謝,也回應說「對!我們要彼此代禱」,而很高興的精神振奮起來。

陳建仁說,看到教宗最近好辛苦,心裡相當不忍,但是也很高興教宗願意接見他們,並接納他們送的這些祝福和祈禱,希望在教宗的祝福之下,臺灣都能夠國泰民安,大家都過著平安喜樂的生活。

此次教廷封聖的天主教先人,除英國紐曼樞機主教外,還有聖嘉祿婢女會(Daughters of Saint Camillus)創辦人義大利籍的萬尼尼(Giuseppina Vannini)修女、聖家修女會(Congregation of the Sisters of the Holy Family)創辦人印度籍的曼其迪揚(Mariam Thresia Chiramel Mankidiyan)修女、巴西籍的聖功修女會杜思(Dulce Lopes Pontes)修女,以及瑞士忠貞的天主教徒貝斯女士(Margarita Bays)。

