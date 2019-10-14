48歲被減薪...他怒辭職！拿不到退休金還待業1年　教你「預防減薪3招」

▲職場示意圖。（圖／視覺中國CFP，下同）



【薪水不會一直加上去，遇到減薪時，怎麼辦？】

文／洪雪珍

上班工作，最關心的就是自己的薪水。一般的邏輯是，努力工作就可以加薪，薪水是一條不斷上揚的直線，未曾想到有一天可能被減薪。就算勞基法規定，減薪必須勞資雙方合議，但是如果擺在眼前的情況是，不減薪就工作不保，怎麼辦？

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我不是在預測未來，而是在描述台灣此時此刻的職場現狀。

這幾年台灣的平均總薪資不斷提高，2015年是4.8萬元，2016年是5.1萬元，到了2018年近5.2萬元，但是不少上班族根本感受不到薪水有增加，紛紛站出來質疑政府造假｡而真相是，薪水的分布早已產生質變，不是別人也沒有加薪，而是自己與周遭的親友沒有加到薪水，早早碰到薪資天花板。

令人擔心的是，越是不會加薪的族群，不僅薪資天花板低，過了一定年紀，也是最有可能被減薪的一群！

48歲被減薪3成

在我的粉絲專頁，通常來問的，都是如何加薪，麥可是第一位來問我如何跟老闆提出減薪要求，卻不致讓老闆起疑心。

的確，太奇怪了，麥可不過32歲，正處於職涯黃金年紀，一般人一定會認為薪水還有上漲空間，竟然選在這個時間點提出減薪，必有隱情。不過，聽了他的說明之後，我不得不讚嘆這小夥子有著超齡的智慧，完全掌握薪水的密碼！

麥可的小舅長他16歲，老闆對小舅提出減薪30%的要求，否則選擇離職走人，公司再另外聘請新人，20多歲，只要付給一半薪水，一年半載就可以上手。小舅按捺不住，衝著老闆大罵：

「你是說，我這23年是白幹了，比不上一個年紀小一半的菜鳥，是嗎？」

老闆點點頭回答：「是的！」小舅一怒之下，辦理離職，頭也不回走人，卻因為未滿50歲，舊制退休金一毛錢也沒拿到，還失業一年在家，後來找到工作，薪水比原來少30%，小舅還是乖乖去報到。簡直是一齣荒謬劇，烏龍到令人傻眼，早知今日，何必當初？這件事給麥可上了一課，發誓絕對不重蹈覆轍。

先蹲後跳，以免被減薪

後來他上網查了資料，發現在日本，不少人年過50歲要繼續留任職場，通當是先辦離職再回聘，只領7成薪；若是55歲之後，還有可能更低。當下便心裡有數，看來中年以後，減薪是時代走向，不見得是老闆強人所難，而是小舅犯了衝動行事的大忌。同時也讓麥可提早看到職場的真相：「中年危機」，心中暗自下決定：

「與其15年後，讓老闆來砍薪水，還不如現在做妥準備，自己先下手為強。」

畢業8年，換過3份工作，職務一樣，工作內容差不多，該學的都學了，薪水快速成長期也走到尾端。如果不做任何改變，薪水就會萬年不動，再過幾年便遭逢小舅一樣的命運，讓人痛心與不堪。他想要趁著單身沒有經濟壓力時，多學一個技能，預備一張安全網，可是如此一來，便無法擔任主管一職，也不能時常加班，因此提出減薪，讓老闆接受他這個改變。

幾經溝通，老闆見麥可心意已絕，不得不同意。令人高興的是，1年後，麥可換新工作，做的職務和原來相關，而麥可還有小主管的經歷，也用上學到的新技能，這樣的人才在市場上不多，麥可既是跳到規模更大的企業，薪水也調得比從前高出30%，他再度來敲我的fb說：

「我想都沒有想到，先減薪，再加薪，反而薪水更高！」

預防減薪有3招

在過去的年代，經濟蓬勃，加上崇尚年資，每幾年調薪1次，薪水是一條不斷上揚的直線；可是到了今天微利時代，企業無不採行績效主義，底薪的占比縮小，獎金比重提高，薪資每月不僅上下起伏，甚至可能出現反折點，開始減薪，所以上班族再也不能樂觀下去，以為努力工作就會加薪。更何況減薪是一個預警，通常是資遣的前一步。以下有3個建議，預防減薪的一天：

1.預測減薪是哪一天來臨

同一個職務，薪水大約會在8年後碰到天花板，持續一段高原期不增不減，邁過一個年紀之後就可能出現反折點，向下減薪。如果薪水高過於同職務的菜鳥同事50%以上，請皮繃緊些，因為老闆的大刀已經悄悄指向你。

2.突顯價值，拉長薪水的高原期

一般人買東西，都希望價格低、價值高，買到物超所值的好東西。一樣的，老闆用人也是這個心理，如果不想薪水減少，就要想辦法增加價值，比如：特殊的技能、廣大的人脈、超強的口碑等。

3.做出改變，創造第二條薪水曲線

趁年輕，生涯走勢還是往上揚的時刻，及早培養第二專長，做到專家等級，預留出路，隨時可以拉出第二條曲線，就不怕一個大浪打過來被淹沒。千萬不要等到生涯走到下滑期，被減薪或裁員時，才驚覺到沒有下一步可以走。

職涯這條路，從來就不是坦途，不是費力的往前跑，就是不斷的落後、被淘汰。認清職場現實，了解薪水會加也會減，保有危機意識，努力精進，才是真正的競爭力。不過，當公司要你在減少薪水與保住工作做抉擇時，我會建議：

1. 退一步海闊天空

先減薪，以求保住工作，再來騎驢找馬｡尤其是中年人，家計沈重，求職不易，步步為營最是安全，避免讓全家陷於經濟窘境。

2. 客觀評價自己

在被減薪的當下，無不感到嚴重被羞辱，很難吞下這口氣｡直到把履歷丟出去之後，便見真章！有的人薪資遠高於市場行情，乏人問津，便知道回頭珍惜目前的工作；有的人則是低於行情，炙手可熱，便可以大膽走出，另擇良木而棲。



洪雪珍

知名專欄作家

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學歷：政大新聞系、台大商學所

歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編

專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等

著作：《要獨立老，不要孤獨老》、《你的強大，就是你的自由》、《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》等







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