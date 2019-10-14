韓國瑜找擔任副手？　張忠謀親口回：沒這回事！報紙上看的

▲總統蔡英文於總統府舉行記者會，委任台積電創辦人張忠謀擔任擔任亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表 。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

台積電創辦人張忠謀先前被媒體報導指稱，有所謂國民黨重量級大老建議兼任高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜找他擔任副手。對此，張忠謀14日再次被總統蔡英文委任擔任APEC領袖代表的記者會上，明確回應「沒有這回事！那是報紙上看到的，沒這回事！」

對於當時有報導指稱，有國民黨大老建議韓國瑜，可以找張忠謀來擔任副手，但當時台積電就已經明確表示「不可能」，張忠謀向來不參與政治。

對此，張忠謀上午出席總統府APEC的記者會時，親自回應此一議題，他連說2次，「沒有這回事」，「韓國瑜找我當，報紙上看的，沒有這回事」。

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