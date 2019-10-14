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台南市醫師公會羽球賽競爭激烈　高齡選手約定未來20年還要每年球場見

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▲台南市醫師公會羽球賽於成功大學中正堂舉行，前台南市醫師公會理事王正坤受邀致詞，並與同好約定年年球場見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市醫師公會羽球賽於成功大學中正堂舉行，前台南市醫師公會理事王正坤受邀致詞，並與同好約定年年球場見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

醫師平常告訴病人要多運動照顧健康，台南市醫師以身作則，推廣羽球風氣，每年舉辦羽球賽，提供羽球同好聯誼機會，促進身心健康，台南市醫師公會羽球賽10月13日於成功大學中正堂舉行，台南市各界共有31隊參加，競爭激烈。

參加隊伍有醫師公會、律師公會、會計師公會、建築師公會；司法界的隊伍有台南地院、高等法院、台南地檢署；醫藥界相關的隊伍有牙醫師公會、藥師公會、醫檢師公會、健保署；醫院隊伍有成大醫院、奇美醫院、台南市立醫院、衛福部台南醫院，更有從隔壁縣市來的高雄市醫師公會。

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▲台南市醫師公會羽球賽於成功大學中正堂舉行，前台南市醫師公會理事王正坤受邀致詞，並與同好約定年年球場見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師在過去連續擔任3屆台南市醫師公會理事長期間，不斷推廣羽球運動，不斷舉辦賽事，邀請台南各界與全國各縣市醫師公會來台南參賽，不知不覺都過了10多年，各公會的羽球選手也都變成50多歲的銀髮族。

大會邀請10多年前創設台南市醫師公會羽球賽的王正坤醫師致詞，王正坤與這些資深高齡的50多歲朋友們彼此約定，未來20年還要每年球場見，好好照顧健康，享受打羽球的樂趣，大家感動的開懷大笑。

各大團體為了傳承羽球的風氣，也大量招募優秀的年輕選手加入行列，因此產生分齡比賽，有年輕選手的公開組，資深選手的壯年組，未來可能增設長青組。羽球賽早期由楊宜杰醫師、李宣德醫師、溫哲暉醫師舉辦，現在傳承到李永輝醫師，李永輝醫師勇於負責，串聯眾多隊伍，繼續推廣羽球運動。

▲台南市醫師公會羽球賽於成功大學中正堂舉行，前台南市醫師公會理事王正坤受邀致詞，並與同好約定年年球場見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲王正坤（中）之羽球「三兄妹」，受到眾人矚目。

羽球比賽現場出現羽球「三兄妹」，哥哥是王正坤醫師在醫師公會隊，弟弟是王中岳會計師在建築師會計師聯隊，小妹是政大法律系畢業，在現場擔任志工，幫大家服務。大家都說，兄弟姊妹有相同的羽球嗜好，常常在球場相見，感情會特別好。

▲台南市醫師公會羽球賽於成功大學中正堂舉行，前台南市醫師公會理事王正坤受邀致詞，並與同好約定年年球場見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

最後賽事結果，壯年組冠軍是成大醫院，亞軍是台南市醫師公會，季軍是健保署。成大醫院在開心之餘，謙虛的說：「我們只是運氣比較好而已，大家都很優秀」。

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