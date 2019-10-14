3天2外送員遭撞亡　勞動部長：今天會針對Foodpanda、Uber Eats做勞檢

▲勞動部長許銘春今天針對外送員事故做出回應。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

外送員職安問題又引發外界關注，因為在國慶連假期間，3天內就發生2名外送員發生嚴重車禍身亡事件，但外送員發生事故後，業者卻表示公司與外送員之間是「承攬關係」而非「僱傭關係」，因此沒加入勞保。對此，勞動部長許銘春今（14）日表示，今天已經指示職安署會同地方政府針對外送平台業者進行勞檢，也會盡快釐清從屬性。

針對Foodpanda與Uber Eats在接連3天內發生2起外送員車禍身亡事故，今天許銘春出席社福衛環委員會審查「中高齡者及高齡者就業促進法案時，也做出回應，他表示面對這樣的憾事「真的非常悲痛、遺憾」，另外針對平台業者與外送員之間的法律關係，尤其是這兩家發生事故的平台業者，今天已經指示職安署會同地方政府去進行勞動安全檢查。

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許銘春指出，目前在認定平台業者與外送員間的承攬、雇傭關係，會從有沒有人格、組織與經濟重組性來判斷，如果一旦判別有符合雇傭關係的話，就會立刻對外說明。

另外，許銘春說，對於有關平台經濟的興起大家所關注的勞動權益問題，勞動部一直都非常關注，業者與外送員間的勞動關係「並不是業者單方面說了算」，目前勞動部原本就有判定的標準在，未來也會要求職安署來針對外送員成立專案進行檢查。

最後真的檢查結果何時會出來，許銘春表示，最快今天就會先針對出事的Foodpanda與Uber Eats進行檢查結果的公布，一旦結果發現業者與外送員間為雇傭關係，就會直接針對業者開罰。