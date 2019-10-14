中美達初步貿易協議　經長沈榮津：台商回流、全球佈局不受影響

▲中美最新一輪貿易談判落幕，美國擱置對2500億美元中國輸美貨品加徵的關稅稅率15日起從25%調高到30%的計畫。（圖／路透）

記者林淑慧／台北報導

中美貿易戰開打一年多後，雙方達成初步貿易協議，會否影響台商回台投資腳步？經濟部長沈榮津今（14）日在立法院表示，美國雖暫緩加徵5%關稅，但仍維持25%關稅，貿易戰是長期趨勢，預期台商回台投資或全球佈局將不受影響。

中美最新一輪貿易談判落幕，美國總統川普宣布雙方達成「第一階段實質協議」，中國大陸同意採購400億至500億美元農產品，川普政府也擱置對2500億美元中國輸美貨品加徵的關稅稅率15日起從25%調高到30%的計畫。

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對此，沈榮津今天在立法院經濟委員會受訪時表示，目前25%關稅還是沒有改變，顯示中美貿易戰的趨勢是長期的，在這種情況下，台商原本計劃的轉移生產基地、進行全球市場佈局仍不會改變。

▲中美達成初步貿易協議，經濟部長沈榮津表示，貿易戰是長期趨勢，預期台商回台投資或全球佈局將不受影響。（圖／記者屠惠剛攝）

針對貿易戰下的產業發展，沈榮津表示，台商除了要持續進行分散市場及生產基地的風險外，也要加快產業轉型的腳步，包括利用人工智慧及大數據來進行產業升級。

中美貿易戰導致在陸台商紛紛返台，加上本來就在台的廠商也有意前進新南向國家，經濟部近一年來調查廠商意願，已鎖定越南、泰國、印尼等國，將以「台商專區」的形式，組隊前進新南向開發商機。

經濟部表示，組隊前進新南向不僅有找地、設立專區的服務，還會由我政府出面，與當地政府統一洽商優惠措施，包括泰國、印尼及印度都在洽談中。

經濟部表示，將協助業者了解當地法規、找地後，還會以官方或民間組織的模式，在當地設立專屬窗口，直接與當地政府洽談、聯繫等，若台商日後有任何稅務、法令等問題，都可以透過該窗口即時處理。