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張忠謀三度擔任APEC領袖代表　謝金河從Uniqlo談台積電

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▲▼總統蔡英文於總統府舉行記者會，委任台積電創辦人張忠謀擔任擔任亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表 。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文於總統府舉行記者會，委任張忠謀擔任亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表 。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／綜合報導

台積電9月合併營收站穩千億元，躍居全球市值第20大企業，被譽為台灣之光。台積電14日好消息再添一樁！總統蔡英文上午正式委任台積電創辦人張忠謀擔任亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表，而這也是張忠謀第三度代表國家出席亞太經合會。

財信傳媒董事長謝金河近日也從Uniqlo的表現來探討台積電。他日前在臉書表示，全球最大的快時尚成衣業者Uniqlo，母公司是在日本上市的Fast Retailing，近日公布年報，從2018年4月1日到2019年9月30日的年報，全年營收2.29兆日圓，成長7.5%，營業利益2576億日圓，成長9.1%，淨利1625億日圓，成長4.97%。

▲▼UNIQLO明曜排KAWS。（圖／記者張妤瑄攝）

▲UNIQLO。（圖／記者張妤瑄攝）

謝金河指出，若單看Uniqlo財報，全年營收8729億日圓，成長0.91%，營業利益1024億日圓，比去年同期減少13.91%，但海外營收逾一兆日圓，成長14.5%，營業利益1389億日圓，成長16.8%，這其中，大中華區營收5025億日圓，成長14.3%，營業利益890億日圓，成長20.8%。

謝金河提到，Uniqlo相對英國Topshop，Newlook，Next等相繼關閉門店，和同業H&M或是Zara都陷入成長趨緩困境，或是Forever21宣告破產，Uniqlo的逆勢成長可說是了不起的成就，數年前Uniqlo老闆柳井正一度發動全面漲價攻勢，結果鎩羽而歸，這些年Uniqlo掌握流行時尚，又重視性價比，不斷奮力精進，已成全球流行快時尚的巨霸。

謝金河提出，過去一年來Fast Retailing股價從30000日圓大漲到70230日圓，10日收盤價是61650日圓，今年從56370漲到61650日圓，漲幅是9.36%，在日本大巿值企業表現可圈可點，但拿Fast Retailing跟台積電比，大家會更珍惜台積電的投資價值。

▲台積電，半導體。（圖／路透社）

▲台積電今年第3季合併營收達2,930.46億元，季增21.6%，超越財測上限目標，優於預期、更創歷史單季新高。（圖／路透社）

謝金河認為，Fast Retailing市值6.54兆日圓，約17601億台幣，本益比40.69倍，去年分兩次配息各240日圓，加起來480日圓，今年會拉升至500日圓，殖利率0.78%，而大家熟悉的台積電今年從225.5元漲到282元，漲幅25.65%，今年已經配出10元股息，目前本益比23.08倍，殖利率2.84%，台積電市值73124億台幣，若拿這兩家全球都有競爭力的企業比一比，台積電遠遠優於Fast Retailing。

謝金河直言，「我們經常長他人志氣，滅自己威風，台積電的投資價值無與倫比，但台灣的投資人卻不知道自己家有寶貝」。

▲▼ 《今周刊》發行人謝金河。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 謝金河。（圖／記者李瑞瑾攝）

對於台積電躍居全球市值第20大企業，謝金河則表示，2000億美元這一級的企業很多，從三星，Exxon，萬事達卡，At&t到美國銀行，台積電與這些全球企業同在一個榜上，這是真正的台灣之光，也是台灣企業永遠無人可超越的里程碑。

今年的亞太經合會（APEC）將於11月16、17日在智利聖地牙哥召開，蔡英文14日上午正式委任台積電創辦人張忠謀擔任亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表，而這也是張忠謀第三度代表國家出席亞太經合會。

▲▼總統蔡英文於總統府舉行記者會，委任台積電創辦人張忠謀擔任擔任亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表 。（圖／記者李毓康攝）

▲張忠謀擔任亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼總統蔡英文於總統府舉行記者會，委任台積電創辦人張忠謀擔任擔任亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表 。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文委任張忠謀擔任亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表 。（圖／記者李毓康攝）

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