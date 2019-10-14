「正義魔人」打死人　遺孀批竟以為死者是遊民才打人

▲黃姓男子充當「正義魔人」竟打死人，高等法院日前開庭。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市男子黃騰羿，3年前開車行經桃園市桃園區時，碰上前方楊姓商人因情緒失控、沿途砸車，警方將道路淨空管制，企圖攔阻楊男。但黃男正義感過頭，竟持金屬球棒重擊楊男頭部致死。一審將黃男重判17年，案經上訴，高院日前開庭時，楊男遺孀批評黃男竟以為我們是遊民，動手打死人。

本案發生於2016年7月9日下午4點多，經商的楊男因情緒失控，赤裸上身，手持鐵棒，沿桃園市同安街不斷砸毀停在路邊的車輛。警方獲報後將道路淨空、管制，企圖制伏楊男，也因此後方車輛全都塞在路上。黃男不滿車輛遭阻，也認為警方的行為無效，竟持金屬球棒靠近楊男，楊男見狀高舉手中鐵棒，黃男隨即朝楊男上半身、頭部、頸部連續攻擊；即便楊男倒地、員警出手制止，黃男仍不罷手，楊男在醫院急救一週後宣告不治。

檢方認定黃男出手兇悍，致死意圖明顯，有殺人故意，因此依照殺人罪嫌，對黃男提起公訴。一審法院審理後，黃男雖辯稱沒有殺人故意，自己當時抵抗持鐵棒的楊男，應屬正當防衛，得以阻卻違法。但法院認為警方公權力當時已經介入，黃男並無阻卻違法的必要，行為非屬正當防衛；另外黃男當時朝楊男頭部等重要部位攻擊，遭員警制止仍未罷手，顯見黃男有殺人之不確定故意，一審法院依照殺人罪，重判有期徒刑17年、褫奪公權8年。

案經上訴，二審高等法院9日開庭審理。根據《聯合報》報導，當時楊男遺孀向法官訴苦，說黃男至今未曾道歉，直到一審判決前才想花錢息事寧人，騷擾家人。她還表示，黃男還上網自稱行為「正義」，如果姑息這種人，只會讓更多人受害。

遺孀還提出證據，指稱黃男與友人的對話中，黃男說楊姓商人「看起來像流浪漢」，並稱「如果知道是誰就不會動手」，因此遺孀認為黃男根本不認為動手打人有錯，而是「打錯人」。