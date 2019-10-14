　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「正義魔人」打死人　遺孀批竟以為死者是遊民才打人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲臺灣高等法院刑事庭大廈,臺灣高等法院（圖／記者季相儒攝）

 ▲黃姓男子充當「正義魔人」竟打死人，高等法院日前開庭。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市男子黃騰羿，3年前開車行經桃園市桃園區時，碰上前方楊姓商人因情緒失控、沿途砸車，警方將道路淨空管制，企圖攔阻楊男。但黃男正義感過頭，竟持金屬球棒重擊楊男頭部致死。一審將黃男重判17年，案經上訴，高院日前開庭時，楊男遺孀批評黃男竟以為我們是遊民，動手打死人。

本案發生於2016年7月9日下午4點多，經商的楊男因情緒失控，赤裸上身，手持鐵棒，沿桃園市同安街不斷砸毀停在路邊的車輛。警方獲報後將道路淨空、管制，企圖制伏楊男，也因此後方車輛全都塞在路上。黃男不滿車輛遭阻，也認為警方的行為無效，竟持金屬球棒靠近楊男，楊男見狀高舉手中鐵棒，黃男隨即朝楊男上半身、頭部、頸部連續攻擊；即便楊男倒地、員警出手制止，黃男仍不罷手，楊男在醫院急救一週後宣告不治。

檢方認定黃男出手兇悍，致死意圖明顯，有殺人故意，因此依照殺人罪嫌，對黃男提起公訴。一審法院審理後，黃男雖辯稱沒有殺人故意，自己當時抵抗持鐵棒的楊男，應屬正當防衛，得以阻卻違法。但法院認為警方公權力當時已經介入，黃男並無阻卻違法的必要，行為非屬正當防衛；另外黃男當時朝楊男頭部等重要部位攻擊，遭員警制止仍未罷手，顯見黃男有殺人之不確定故意，一審法院依照殺人罪，重判有期徒刑17年、褫奪公權8年。

案經上訴，二審高等法院9日開庭審理。根據《聯合報》報導，當時楊男遺孀向法官訴苦，說黃男至今未曾道歉，直到一審判決前才想花錢息事寧人，騷擾家人。她還表示，黃男還上網自稱行為「正義」，如果姑息這種人，只會讓更多人受害。

遺孀還提出證據，指稱黃男與友人的對話中，黃男說楊姓商人「看起來像流浪漢」，並稱「如果知道是誰就不會動手」，因此遺孀認為黃男根本不認為動手打人有錯，而是「打錯人」。

ET快訊
他48歲被減薪怒辭職！拿不到退休金還待業1年　教你「預防減薪
雙車夾殺影片曝！士林20歲UberEats外送員「車縫搏命」
被王瞳呼巴掌狂羞辱！艾成認：她是瘋子　「私下真實個性」被挖
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「恐怖前男友」落網了！1個月瘋狂刺爆18顆輪胎　正妹落淚：好聚好散

雙車夾撞畫面曝！20歲Uber Eats外送員車縫搏命　腹部大量出血慘死街頭

「正義魔人」打死人　遺孀批竟以為死者是遊民才打人

4天連假後上課首日！彰化建新國小「飲水機悶燒」　機器焦黑一片

快訊／中和12歲女國中生「不想上學」！清晨自8F墜樓全身骨折命危

台中女鬼自救破10年凶案！全裸哭「我好冷」　仙姑助她拿「冥旨」到陽間復仇

「摩鐵避萬安演習」OL泣遭鹹豬手　一杯「事後咖啡」結局神逆轉

16歲少女清明節嘗禁果懷孕！20歲男「負責到底」　她求情：等他出獄就訂婚

剛談完26K債務糾紛　8人深夜路邊聊天突遭砍...3人傷

12歲女網約墜愛河　2次後認清25歲男「只要身體」…怒分手遭嚇：公開裸照　

4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的

街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

明道苦等10個月試第一場戲遭待定！　輸給24歲小鮮肉哽咽落淚了...

哈吉貝強襲！長野縣空拍照超駭人　救援直升機失誤...老婦40m高空墜

他塞超緊婚紗化身「最美新娘」新郎一轉頭崩潰笑壞：你哪位？

士林Uber Eats送餐員被轎車追撞　前後汽車夾擊...急救仍宣告不治

隨身攜腳踏車座墊、遭室友捏Ｘ頭　街訪世新大學新生VS老鳥搞笑互動

「恐怖前男友」落網了！1個月瘋狂刺爆18顆輪胎　正妹落淚：好聚好散

雙車夾撞畫面曝！20歲Uber Eats外送員車縫搏命　腹部大量出血慘死街頭

「正義魔人」打死人　遺孀批竟以為死者是遊民才打人

4天連假後上課首日！彰化建新國小「飲水機悶燒」　機器焦黑一片

快訊／中和12歲女國中生「不想上學」！清晨自8F墜樓全身骨折命危

台中女鬼自救破10年凶案！全裸哭「我好冷」　仙姑助她拿「冥旨」到陽間復仇

「摩鐵避萬安演習」OL泣遭鹹豬手　一杯「事後咖啡」結局神逆轉

16歲少女清明節嘗禁果懷孕！20歲男「負責到底」　她求情：等他出獄就訂婚

剛談完26K債務糾紛　8人深夜路邊聊天突遭砍...3人傷

12歲女網約墜愛河　2次後認清25歲男「只要身體」…怒分手遭嚇：公開裸照　

上妝總「浮粉」是角質太厚？　醫搖頭：你的肌膚缺水啦！

「中國已開始採購大量美農產品！」　川普推特連發：美中關係非常好

iPhone SE 2 定價容量曝光！郭明錤：2020年將現換機潮

「恐怖前男友」落網了！1個月瘋狂刺爆18顆輪胎　正妹落淚：好聚好散

「妃妃的養成日誌」　陳亭妃首推連載漫畫

揭開韓妞偽素顏「4招」　把男友電到不要不要的！

台中小媽媽路邊抱哭嬰「能借我100嗎」後續曝光　爸打給台北暖男台主

登山鐵道崩塌…溫泉勝地箱根全線停運　「富士山名所」蘆之湖氾濫成災

雲端最前線／16日正式請假！韓國瑜號召青年助選

還記得A.N.JELL樂團嗎？韓劇《原來是美男》播出10年了！

社會熱門新聞

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

「頭髮牙齒還卡在欄杆上」超商女店員騎車自撞護欄慘死

台中女鬼自救擒凶！全裸哭「我好冷」到陽間助警復仇

即／士林Uber Eats「外送ing」遭撞　送醫不治

快訊／中和12歲女國中生墜樓命危

陳沂嗆國軍不起訴　國防部：謾罵國軍不足取

外送員士林遭撞慘死　Uber Eats回應了

快訊／機車轉彎突失控！高中女「頸動脈破裂」亡

新竹小三買半票搭台鐵　被「查出」婚外情

清明節嘗禁果懷孕　16歲少女求法官別關20歲男友

狼約12歲女「旅館啪2次」她提分手遭恐嚇

膠筏下有手　漁民嚇：翻開見女屍

訪人間仙境捲入漩渦　老師成冷屍

火車站撿到悠遊卡　超市消費189元代價2萬

更多熱門

相關新聞

富味鄉前總監5千萬加5千股票解禁27天

曾捲入混油案件的全國最大芝麻油廠富味鄉，公司前總監陳瑞禮，因涉嫌內線交易與發布不實消息，二審遭判刑2年半。但富味鄉在中國大陸設廠，陳瑞禮先前就多次聲請解除限制出境，成功出境赴陸處理設廠事宜。他再提出聲請，最高法院准許他以5千萬保金加上夫妻共同持有的5千餘張股票，換取解禁27日。

圓方／獄政案中有罪推定的失衡法秤

遊民拿兩包麵少付10元「明天再給妳」　台南老闆娘超火

戴綠帽20年！他見緊貼照砸小王車　被嗆：心胸狹窄

他勒斃女友後主動報案：家裡發生…情殺案

關鍵字：

法律人權正義魔人殺人球棒砸車高等法院二審遊民遺孀

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

蔡依林票價飆10萬！她搶票成功「3閨蜜秒私訊」瞬間心涼：看清了

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

「頭髮牙齒還卡在欄杆上」超商女店員騎車自撞護欄慘死

女模塞棉條工作　下半身慘遭截肢

71歲阿公還是超猛！娶29歲嫩妻女星「3個月秒當爸」

18縣市強風特報　北東轉涼「連下一整周」降雨熱區出爐

女大生酒醉！閨蜜扶起給2男Ｏ…隔日竟溺斃亡

高市府公務員上台轟韓：天天講X話

台中女鬼自救擒凶！全裸哭「我好冷」到陽間助警復仇

嫩妹喝醉溺斃！警「自殺結案」遭家屬打臉

3天2外送員遭撞亡　勞動部要推新法

即／士林Uber Eats「外送ing」遭撞　送醫不治

膽小獒犬「要弟保護」才安心吃飯

更多

最夯影音

更多
4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的

4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的
街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面