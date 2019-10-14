林智堅驚爆有「新戀情」？甜笑環抱鄭宏輝照流出…網笑：有愛最美





▲林智堅與鄭宏輝。（圖／翻攝自鄭宏輝臉書粉專）

記者袁茵／新竹報導

新竹市長林智堅居然有新戀情？擁有帥氣外表、年僅44歲的林智堅在新竹市受到很多好評，然而臉書卻被傳出親密照片，引發網友熱議！原來是新竹市立法委員參選人鄭宏輝在臉書貼出與林智堅相擁的畫面，還強調「先別管世間情了…我有智堅情！」kuso秀出雙方情誼的方式，讓不少網友紛紛留言，「給小編加薪，笑死哈哈哈」。

隨著新竹市立法委員選舉越來越熱，林智堅日前也對外公開表態，全力支持同為民進黨籍的鄭宏輝前進立法院，原來兩人關係確實如照片一般，有著濃厚的情誼！鄭宏輝雖是新竹市東區資深的前議員，與林智堅其實是同門柯家班子弟，在新竹市一起打拼無數場戰役，組成林智堅、鄭宏輝、柯建銘三人的會做事新竹隊；在林智堅上任後，這些年共同積極推動新竹市政，成功將新竹市打造幸福城市。

林智堅日前也對外表示，新竹市有現在的轉變發展，少不了他最好夥伴鄭宏輝的協助，也請新竹市民能夠一起全力支持 鄭宏輝擔任新竹市的立法委員，並強調鄭宏輝是最可靠、最有經驗、最瞭解在地的新竹人，也是新竹市立法委員的唯一最合適人選。

鄭宏輝具有高學歷與豐厚的實務經歷，他在台大政治系碩士畢業後，曾在立法院擔任辦公室主任，並在新竹市擔任五屆的東區市議員。知情人士表示，鄭宏輝除了很重視民生發展，也照顧新竹市民的安全，從1999年參與義消總隊保衛城市已達20年，目前還是新竹市義消總隊長，受到在地很多人的支持與肯定。

鄭宏輝在臉書表示，會繼續為新竹團結打拼，將前進立法院與林智堅連線，爭取更多建設預算，重視民生經濟、改善交通問題，並與總統蔡英文一起並肩作戰，讓台灣自信向前、新竹市更好，守護民主自由，為台灣加油。

針對鄭宏輝臉書貼出「智堅情」照片，網友們說，「有愛最美～」、「哈哈哈好好笑」、「智堅好帥」、「給小編加薪，笑死哈哈哈」、「讚，加油!加油!」、「加油，一定會贏」。

►比「蔡賴配」更對味的美麗搭配