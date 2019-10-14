中選會委員提名人遭質疑背景太「綠」　邱昌嶽駁斥媒體解讀太超過

▲中選會委員提名人邱昌嶽、黃秀端。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院內政、司法及法制委員會14日聯席審查中選會委員人事同意權案。其中東吳大學政治學系特聘教授兼人文社會學院院長黃秀端、內政部常務次長邱昌嶽兩人，遭國民黨立委點名有綠色背景。對此邱昌嶽受訪時強調，內政部擔任中選會委員有先例，且選務包括地方民政資源、候選人身份查對等，需要內政部協調，直呼媒體的解讀有點太超過。

行政院8月提名黃秀端、邱昌嶽、高雄大學財經法律學系教授陳月端、政治大學政治學系副教授林超琦及成功大學政治學系副教授蒙志成等5人為中選會委員，函請立法院審查。

其中，包括曾任公督盟理事長、民進黨廉政委員黃秀端，以及現任內政部次長邱昌嶽，國民黨立委質疑親綠色彩太濃厚。

對此，邱昌嶽受訪時澄清，他們是公務人員、事務官，本來就是要行政中立，沒有所謂色彩問題。選舉過程中包括地方民政資源、候選人身份查對、選舉人名冊編造、查賄、選舉票匭問題、治安等，都需要由內政部來協調，因此內政部常務次長擔任中選會委員是有先例的，直呼媒體的解讀有點太過份。

黃秀端也強調，除了擔任民進黨廉政委員，前台北市長郝龍斌任內，她也曾出任廉政委員一職，她也沒有民進黨籍，重點是在這個職位上扮演好獨立機關的角色。